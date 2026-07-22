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影／詐團出新招 騙他用5張金融卡領出300萬元…警籲設提領上限反制

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

詐騙集團用話術，讓基隆1名被害人，一周內密集用5張金融卡，從自動櫃員機（ATM）領出300萬元，讓銀行和警方失去在櫃台聯手阻詐的機會。基隆市警局長林信雄今天說，有大筆資金需求可櫃辦辦理，連續到ATM領款必有蹊蹺，建議應限制單周提領上限反制詐團。

基隆市警局今天舉辦反詐儀表板宣導活動，公布6月間受理詐騙案157件，較5月減少7件。總財損 金額4854萬元，較上月減少2113萬元。案發類型以網路購物詐騙居首，其次為假投資詐騙。若以財損金額分析，假投資詐騙占整體35%最高，假交友詐騙占22.7%居次，兩類合計近6成。

林信雄說，詐騙集團知道警方跟金融機構合作，在櫃檯阻詐有成效，所以改變模式，透騙民眾領款或辦信用貸款，不是臨櫃，而是到ATM辦理。

他提出一個案例，有名被害人私人借貸跟信用貸款約300萬元，然後存入5個不同金融機構帳戶，接著一周內每天用金融卡領款，5張提款卡每天共領取約50萬元，一周把300萬元全數領出來，交付給詐騙集團。

林信雄表示，詐騙集團行騙，一定要被害人先把錢領出來，因為臨櫃可能破功，因此會用話術騙被害人利用ATM，每天領出最高額度的存款，累積後就是很多的錢，讓金融機構和警方沒有機會攔阻。

林信雄說，基隆已有多起這種案例，相信其他縣市也有。金管會和金融機構如果能針對ATM領款，設定單周上限。例如超過30萬元，不論帳戶裡面還有多少錢，後續都必須臨櫃提領。因為真有大額款項需求，理因臨櫃辦理，為什麼要透過ATM每天每天領？一定有蹊蹺。

林信雄表示，他提出建議金融單位限制ATM每周領取金額上限，不是說要讓存款戶不能領，而是希望大筆金額要臨櫃領款或匯款，這樣才有更多機會幫助這些被騙的民眾，提醒他們可能遭遇詐騙集團，並陷入詐騙集團成員的話術中。

基隆警方調查假檢警手法詐騙案，發現很多被害人交出銀行存摺、金融卡跟密碼，供所謂的檢察機關「金融監管」，結果交付後，詐騙集團每天領、每天領，把帳戶內的錢領光。

林信雄說，印象中被害人被領光存款的帳戶是1000萬元，領到沒錢之後，又把這個帳戶拿去當人頭帳戶，被害人是等到警方通知，名下帳戶列為警示帳戶，才知道他交出去「金融監管」的帳戶，不只裡面的錢都被領光了，而且變成犯罪可能的加害人。

林信雄表示，限制ATM領款每周上限，不是限制民眾使用存款，而是一定金額容許提領，但需要大筆金額的時候，應臨櫃辦理。如此一來民眾的損失就不會太多，所有的金錢不會全部被詐騙集團捲走，陷入很窘迫的環境中。

民眾如果有用ATM密集領款，林信雄也建議應設立高關懷保護對象機制，後續如果還有被提領，可利用簡訊通知帳戶所有人。如果是屬於遇到假檢警手法，把存摺、金融卡、密碼都交付出去的被騙當事人，收到簡訊就會察覺異狀，因為所謂被金融監管帳戶，存款不可能流動。

詐騙集團用話術，讓被害人從自動櫃員機（ATM）領款，讓銀行和警方失去在櫃台聯手阻詐的機會，基隆市警局長林信雄建議限制單周提領上限反制詐團。記者邱瑞杰／攝影
詐騙集團用話術，讓被害人從自動櫃員機（ATM）領款，讓銀行和警方失去在櫃台聯手阻詐的機會，基隆市警局長林信雄建議限制單周提領上限反制詐團。記者邱瑞杰／攝影

詐騙集團用話術，讓被害人從自動櫃員機（ATM）領款，讓銀行和警方失去在櫃台聯手阻詐的機會，基隆市警局長林信雄建議限制單周提領上限反制詐團。記者邱瑞杰／攝影
詐騙集團用話術，讓被害人從自動櫃員機（ATM）領款，讓銀行和警方失去在櫃台聯手阻詐的機會，基隆市警局長林信雄建議限制單周提領上限反制詐團。記者邱瑞杰／攝影

基隆 詐騙集團 金融卡

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