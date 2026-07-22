假冒曹興誠招募投資股票狂騙2.7億 地政士勾結詐團抵押被害人房產

詐騙集團上網假冒聯電創辦人曹興誠招募投資股票，項姓男子與地政士黃姓男子涉嫌誘使被害人抵押房產借貸交付，協助詐團向26人騙走2.7億元；刑事局查獲項、黃及地政士助理、車手、收水等20人依詐欺等罪移送，檢方命20萬至50萬元交保或請回。

警方調查，詐團在臉書投放假投資廣告，誘使被害人點擊加入LINE好友後，由柬埔寨機房以曹興誠名義傳送訊息招募投資股票，稱保證獲利、高額報酬，騙被害人下載假投資APP，當面交付現金給車手，待榨乾被害人後，誘使抵押房產借貸。

40歲項姓男子與地政士63歲黃姓男子、黃的5名助理，陪同被害人赴地政事務所將房產設定抵押，再由項的姚姓女友、唐姓男子擔任金主，借貸交付現金給被害人，被害人將現金交給車手，車手轉交給竹聯幫明仁會成員24歲簡姓男子等收水。

警方清查，前年至去年有26人被騙2.7億元，其中台北市在家族公司擔任會計的一名7旬老婦，損失4400萬元最多；她前年6至9月面交11次共3000萬元，透過項、黃等人辦理，將北市士林區、新北市三重區共兩處公寓房產設定抵押700萬元，被扣除服務費及手續費77萬元、利息42萬元、代書費6萬元，拿到575萬元交給車手，又支付700萬元「贖回」房產，因抵押房產被家人發現才知受騙，前年底向北市中正一警分局報案。

刑事局偵九大隊第三隊與北市警方追查，前年底至上月展開4波行動，拘提、借詢及通知查獲項、黃及2名金主、5名地政士助理、1名收水、7名車手、3名提供人頭門號者。項稱從事民間借貸，黃稱正常辦理房產抵押，均否認詐欺。

警方查扣不動產1處、汽車4輛、現金30萬元、泰達幣1027顆、手機12支、桌上型電腦1台、平板電腦2台、筆記型電腦4台、隨身碟、印鑑證明、借據、本票、契約書、匯款存根聯及存證信函，詢後依詐欺犯罪防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命項、黃各50萬元交保，其他人20萬至50萬元交保或請回。

詐騙集團上網假冒聯電創辦人曹興誠招募投資股票，向26人騙走2.7億元，刑事局查獲項姓男子、地政士黃姓男子等20人。記者李奕昕／翻攝

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詐騙集團上網假冒聯電創辦人曹興誠招募投資股票，向26人騙走2.7億元，刑事局查獲項姓男子、地政士黃姓男子等20人。記者李奕昕／翻攝

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