女網友哄「一起規劃未來」 彰化男險借保單15萬投資遭詐

彰化縣陳姓男子誤蹈網戀陷阱，女網友哄騙他「一起規劃未來」，邀他投資虛擬貨幣，並營造獲利的假象，陳打算透過保單借款15萬元加碼投資，所幸保險公司察覺有異通報警方，經員警耐心勸說，及時識破「假交友結合假投資」詐騙手法，保住積蓄。

彰化警分局表示，民族路派出所警員王紹華執行勤區查察勤務時，接獲某壽險公司彰化縣分公司通報，指一名男子欲辦理保單借款作為投資資金，疑似遭詐騙，請警方到場協助。

王紹華前往了解，陳男在今年3月透過LINE認識一名暱稱「林○婷」的女網友，雙方頻繁聊天互動，逐漸發展成曖昧關係，待取得信任後，對方以「一起規劃未來」、「增加收入」為由，邀他投資虛擬貨幣，並引導下載投資APP及交易平台，持續分享獲利資訊，營造穩賺不賠的假象。

陳男信以為真，甚至準備以保單借款15萬元加碼投資，警方檢視雙方對話紀錄後，發現手法與近期常見的「假交友結合假投資」詐騙如出一轍，立即向陳男分析詐騙集團慣用伎倆，提醒一旦匯款，不僅難以獲利，更可能血本無歸。

經警方與保險公司人員耐心說明及分享案例後，陳男終於驚覺受騙，當場放棄借款及投資念頭，成功守住15萬元財產。

彰化警分局提醒，網路交友若對方未曾見面便積極推薦投資、保證高獲利，或要求下載特定投資平台，極可能是詐騙手法。民眾如有疑問，可撥打165反詐騙專線查證。