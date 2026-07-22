詐團設人頭公司洗錢 互綁約定帳戶提升轉帳上限 檢指惡性重大求處重判

基隆地檢署破獲詐欺集團籌許水房洗錢，可疑金流逾84億元。檢方今天起訴5嫌，其中黃男和邱男大量設立人頭公司申設帳戶，再互綁約定帳戶提升每日轉帳金額上限，惡性重大，向法院各求刑8年。

檢方起訴指出，董男在2024年底與黃男共同設立洗錢「水房」，用來將詐欺、博奕等犯罪不法所得，透由人頭公司帳戶層層轉匯到境外公司。

黃男招募曾在銀行任職的張男及邱男，加上黃男的張姓女友等人，與董男組成犯罪組織，由黃、邱擔任控盤手，指揮及分派任務給張男、張女，另再招募許男等成員加入。

檢方查出，黃男和董男共以21家人頭公司洗錢，分由黃男、邱男及張男依照各人頭公司屬性、公司申登帳戶使用情況，將部分帳戶作為收取被害人受詐款項、賭客賭金匯入的第1層帳戶。不法款項匯入後，再由張女、許男陸續轉匯至第1.5層、第2層帳戶、最後由張男擔任車手，從第2層帳戶轉到能掌控的境外公司帳戶。

董男與黃男等人為掩飾人頭公司大量金流轉出、轉入洗錢跡象，董男指示另案偵辦中的工程師，製作各人頭公司不實官方網站，在網站顯示公司營業介紹、對外販賣物品等不實資訊，並由邱男、張男生成不實訂單紀錄，應付銀行的風險控制規定。

檢方清查，董男和黃男主導的洗錢集團，掌握人頭公司帳戶可疑金流高達84億多元，去年間至少將新台幣3,888萬719元和美金494萬790元，合計折合新台幣1億4400萬元不法所得，洗出至其他金融帳戶及匯出境外。

檢方說，本案是基隆地檢署檢察官周靖婷指揮調查局航調處基隆調查站偵辦另案時發覺，深入分析金流後聲請到搜索票，查扣人頭公司資料、帳戶，扣得新台幣1億209萬餘元，逮捕黃男、邱男、張男、張女及許男，除許男外，另4人羈押迄今。

檢察官偵查終結，認定黃男、邱男均涉犯詐欺犯罪危害防制條例操縱犯罪組織犯加重詐欺、洗錢防制法洗錢罪、刑法意圖營利供給賭博場等罪。張男、張女和許男涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織及洗錢、意圖營利供給賭博罪。

黃男、邱男大量設立人頭公司及申設銀行帳戶，將銀行帳戶互綁約定轉帳後，大幅提升每日轉帳上限金額，大量將詐欺、賭博不法金流洗出。檢察官認為惡性重大，就黃男、邱男操縱犯罪組織犯加重詐欺部分，向法院具體求處有期徒刑8年，就其餘13次詐欺犯行，分向法院求處3年2月徒刑。張男、張女各次詐欺犯行分別求刑3年。許男各次犯行分別求刑2年6月、2年不等有期徒刑。