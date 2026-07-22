影／假虛擬資產交易所躲台中民宅…詐騙逾億 一婦痛失8000萬 3人落網

台中市張姓男子為首的詐騙集團，在市區巷弄租屋偽裝成「虛擬資產交易所」，誘騙被害人攜現金或黃金前往面交購買虛擬貨幣，台中市刑大去年獲報後，去年8月迄今，陸續拘捕張男等17人到案，查獲受騙總金額逾1億元，其中一名婦人遭詐近8000萬元，堪稱本案最大苦主，張男等人遭檢方聲押獲准，近日依詐欺等罪起訴。

台中市刑大偵八隊去年間獲報，張姓男子（48歲）幕後操控詐欺集團，在台中市北區巷弄內租屋，屋內僅簡單擺設桌子、點鈔機等裝潢，卻對外偽裝成「虛擬資產交易所」，誆稱投資「穩賺不賠、保證獲利」，慫恿被害人下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，並要求攜帶現金或黃金前往該處購買虛擬貨幣。

待被害人進入交易所後，張男便透過現場監視器遠端遙控整個詐騙流程，指示前台車手陳姓男子（55歲）將被害人交付的款項放置屏風後方，再命另名收水的林姓女子（27歲）從後門取走贓款，藉由層層轉手迅速製造資金斷點，隱匿犯罪所得去向。

警方調查，目前清查的2名被害人中，一名56歲彰化婦人深信不疑，從去年5月至8月間，屢遭詐團人員以「帳面金額不足需補款」為由，多次前往該假交易所面交，累計損失高達8000萬元，直到接獲警方通知，才驚覺自己深陷詐騙陷阱。

台中市刑大八隊鍥而不捨向上溯源，查出張姓男子正是集團幕後首腦，去年8月間前往宜蘭將其拘捕到案。

警方同步搗破台中市北區偽裝的假交易所現場，逮捕負責把風、收款的陳姓車手，並在附近道路成功攔截林姓收水女子甫取走贓款，現場當場查扣150萬元、多支手機及虛擬貨幣錢包等重要證物。

警方將該筆150萬元贓款，發還給當時被警方破門救出、遭困於假交易所內的44歲被害女子。

全案陸續收網，去年迄今已查獲張男等17人到案，其中張等13人遭檢方聲押獲准，全案近日依加重詐欺、洗錢、組織犯罪、詐欺犯罪危害條例等罪起訴。

台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案，查扣涉案點鈔機等證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案。記者陳宏睿／翻攝