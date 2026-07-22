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影／假虛擬資產交易所躲台中民宅…詐騙逾億 一婦痛失8000萬 3人落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子為首的詐騙集團，在市區巷弄租屋偽裝成「虛擬資產交易所」，誘騙被害人攜現金或黃金前往面交購買虛擬貨幣台中市刑大去年獲報後，去年8月迄今，陸續拘捕張男等17人到案，查獲受騙總金額逾1億元，其中一名婦人遭詐近8000萬元，堪稱本案最大苦主，張男等人遭檢方聲押獲准，近日依詐欺等罪起訴。

台中市刑大偵八隊去年間獲報，張姓男子（48歲）幕後操控詐欺集團，在台中市北區巷弄內租屋，屋內僅簡單擺設桌子、點鈔機等裝潢，卻對外偽裝成「虛擬資產交易所」，誆稱投資「穩賺不賠、保證獲利」，慫恿被害人下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，並要求攜帶現金或黃金前往該處購買虛擬貨幣。

待被害人進入交易所後，張男便透過現場監視器遠端遙控整個詐騙流程，指示前台車手陳姓男子（55歲）將被害人交付的款項放置屏風後方，再命另名收水的林姓女子（27歲）從後門取走贓款，藉由層層轉手迅速製造資金斷點，隱匿犯罪所得去向。

警方調查，目前清查的2名被害人中，一名56歲彰化婦人深信不疑，從去年5月至8月間，屢遭詐團人員以「帳面金額不足需補款」為由，多次前往該假交易所面交，累計損失高達8000萬元，直到接獲警方通知，才驚覺自己深陷詐騙陷阱。

台中市刑大八隊鍥而不捨向上溯源，查出張姓男子正是集團幕後首腦，去年8月間前往宜蘭將其拘捕到案。

警方同步搗破台中市北區偽裝的假交易所現場，逮捕負責把風、收款的陳姓車手，並在附近道路成功攔截林姓收水女子甫取走贓款，現場當場查扣150萬元、多支手機及虛擬貨幣錢包等重要證物。

警方將該筆150萬元贓款，發還給當時被警方破門救出、遭困於假交易所內的44歲被害女子。

全案陸續收網，去年迄今已查獲張男等17人到案，其中張等13人遭檢方聲押獲准，全案近日依加重詐欺、洗錢、組織犯罪、詐欺犯罪危害條例等罪起訴。

台中市張姓男子為首的<a href='/search/tagging/2/詐騙集團' rel='詐騙集團' data-rel='/2/103683' class='tag'><strong>詐騙集團</strong></a>，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案，查扣涉案點鈔機等證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案，查扣涉案點鈔機等證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子為首的詐騙集團，將民宅偽裝成虛擬貨幣交易所，詐騙被害人，台中市刑大去年迄今，陸續查緝17人到案。記者陳宏睿／翻攝

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