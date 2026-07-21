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親友收到借錢訊息…新北人事處長LINE帳號被盜 林正壹：不要被騙

中央社／ 新北21日電

新北市政府人事處長林正壹<a href='/search/tagging/2/LINE' rel='LINE' data-rel='/2/103263' class='tag'><strong>LINE</strong></a>帳號被盜，近幾天親友都被發借錢訊息，讓他接詢問電話接到手軟。聯合報系資料照
新北市政府人事處長林正壹LINE帳號被盜，近幾天親友都被發借錢訊息，讓他接詢問電話接到手軟。聯合報系資料照

詐騙難防，就連新北市政府人事處長林正壹LINE帳號也被盜，近幾天親友都被發借錢訊息，讓他接詢問電話接到手軟。他表示，已向警方求助，同時也希望大家不要被騙了。

據了解，市府某名參事疑似LINE帳號也被盜，上週發訊給林正壹稱其親友的子女美術作品參賽並進行網路票選，希望他幫忙投票，由於需進行帳號認證才因此被 盜，林正壹對此苦笑，這雖是詐騙老梗，「但因是熟識朋友請託才不疑有他，好心卻被盜」。

他表示，他的帳號近來頻向親友傳訊要借新台幣5萬元，也因此接到許多查證及關心電話，讓他接電話接到手軟，因此，他已向警方求助，同時也請大家不要相信他的被盜帳號，若有人被騙，他會很難過。

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