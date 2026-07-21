藝人梁佑南任彰化警防詐大使！曝友誤信LINE假投資 慘損失近500萬元

彰化縣警察局今天邀請藝人梁佑南擔任防詐大使，她說，有朋友落入網路「假投資」陷阱，在歹徒話術下，加入LINE群組，竟被騙走近500萬元，不僅存款歸零，還差點鬧離婚，讓她既心疼又憤怒，她以此一血淚教訓疾呼：「網路上的保證獲利，都是保證騙子自己獲利！」千萬別輕信投資廣告，以免成了詐騙集團的提款機。

彰化縣警察局長陳世煌今天主持彰化縣今年上半年打詐、緝毒成果，表示彰化縣2024年共受理約8600件，財損金額達37億多元，2025年也有約7500件，財損金額達33億元，不過，今年上半年詐騙案件已比去年同期減少642件，財損金額從17億元減少8億2320萬元，減少48%，凸顯警方全力打詐及加強宣傳，已發揮效果。

陳世煌表示，縣警局在今年上半年，已累計瓦解82個詐欺集團、逮捕嫌犯648人，查扣汽車及現金等總值達3億6993萬餘元，同時透過警銀合作，成功攔阻民眾遭詐匯款2億225萬餘元，總計今年已成功截斷詐團近5億7218萬餘元的金流，展現守護縣民財產的強力決心。

在個案方面，員林分局日前接獲情資，連續查獲兩起馬來西亞籍境外車手案件，其中一起案件由員林派出所派員溪湖鎮一處宮廟旁埋伏，當場查獲馬來西亞籍男子涉嫌以「假檢警」手法，向被害人收取面交現金，上前盤查逮捕，當場起獲贓款20萬元、金融卡及手機等證物。

員林萬年派出所員警也在福興鄉一處自動櫃員機，發現另一名馬來西亞籍男子提款時，不斷左右張望，上前盤查，當場查扣手機、提款卡及交易明細表等證物。警方調查發現，這名外籍車手並計畫在得手後，隨即搭機潛逃出境，所幸員警及時攔截。

至於緝毒部分，縣警局刑警大隊日前拘提涉嫌製毒的陳姓男子，遭到駕車衝撞拒捕，最後以偵防車前後包抄，破窗逮獲車內的陳男及林姓男子，當場查扣安非他命、依托咪酯（喪屍煙彈）、車輛及17萬餘元，依違反毒品危害防制條例、公共危險（毒駕）及妨害公務等罪嫌移送偵辦。

局長陳世煌表示，近期不法集團常在社群平台及一頁式廣告，以限時特惠低價販售熱門「戰鬥陀螺」稀有版或套組，誘騙家長與玩家，民眾網購時若發現價格顯著低於行情、堅持貨到付款或急需匯款且拒絕面交、賣場無實體聯絡資訊、評價充斥簡體字與罐頭好評等特徵，應提高警覺，一旦收貨發現受騙，請務必保留包裹外箱、託運單及對話截圖，貨到付款者應立即聯繫物流或超商客服申請「止付退款」，並速至派出所報案。

警方也發現詐騙集團仿冒「彰化縣立圖書館」的假粉絲專頁，不僅盜用名稱與大頭貼，更散布不實的文化局研習班訊息，請民眾務必認明藍勾勾官方粉絲專頁，若發現可疑，可上「165打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）查詢，或撥打165反詐騙專線、110報案電話諮詢。

彰化縣警察局今天邀請藝人梁佑南（左2）擔任防詐大使，她說，有朋友落入網路「假投資」陷阱，在歹徒話術下，被騙走近500萬元，還差點鬧離婚，呼籲大家千萬別輕信投資廣告，以免成了詐騙集團的提款機。圖／警方提供

彰化縣警察局今天邀請藝人梁佑南（左2）擔任防詐大使，她說，有朋友落入網路「假投資」陷阱，在歹徒話術下，被騙走近500萬元，還差點鬧離婚，呼籲大家千萬別輕信投資廣告，以免成了詐騙集團的提款機。圖／警方提供

彰化縣警察局今天邀請藝人梁佑南擔任防詐大使，陪同彰化縣警察局長陳世煌檢視打詐成果。圖／警方提供