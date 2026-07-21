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幫詐團「客製化」架假投資網站騙6千萬 工程師集團5人落網辯不知情

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團「客製化」架設假投資網站，兩年半設40多個網站，以投資虛擬貨幣等向125人騙走6千萬元；刑事局拘提5人依詐欺等罪嫌移送，粗估不法獲利500萬元，檢方聲押林等3人獲准，命其他2人各15萬、3萬元交保。

警方調查，33歲林姓男子曾被查獲販售人頭門號給詐團，2023年1月起擔任系統商角色與詐團機房對接，接單給經營機電工程行的47歲陳姓男子，由陳招募38歲李姓、48歲林姓、25歲梁姓男子組成工程師團隊，客製化在美國網域架設假投資網站，供機房以虛幣、外匯、黃金、股票等假投資、假交友轉假投資、假求職轉假投資手法，騙被害人當面交付現金或轉帳。

犯嫌居家上班，架設每個網站收費10萬元，其中林姓主嫌分潤2萬元，陳等4人分潤8萬元，另以每個網站每月維護費收取2萬元；詐團用泰達幣支付給林，林打幣給陳，陳再轉帳或付現給3名工程師。

警方清查至去年9月共125人被騙6千萬元，其中一名中年男子被騙557萬元最多。刑事局科技犯罪防制中心、偵二大隊第一隊分析連線至詐騙網站的資料鎖定林姓主嫌，去年9月1日在新北市拘提他，追出工程師團隊，發現多具資訊學歷，去年11月18日在台中市、宜蘭縣拘提陳、李，今年3月9日在台中、台北市拘提林、梁。

犯嫌坦承依指示架設網站，稱感覺內容怪異，但不清楚用途。警方查扣犯嫌電腦發現假投資網站電磁紀錄，包含「 atafinan.com 」、「 paradise1388.com 」、「 bitbullin 」、「 govscourtsci.com 」、「 kensatsu02.com 」、「 kensatsu03.com 」、「 paradise1963.com 」、「 mixfurturestrading.com 」、「 qclninvest.com 」、「 mixmaveninv.com 」、「 jp-kensatsu.com 」等。

警方查扣桌上型電腦4台、筆記型電腦3台、平板電腦1台、手機11支及現金80萬餘元，發現林姓主嫌疑以Telegram與機房接觸，與陳等人也以Telegram聯繫，詢後依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例移送，檢方聲押林姓主嫌及陳、李獲准，命林15萬、梁3萬元交保，追查上游分子。

林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝

林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝

林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝

林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝

林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
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林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
林姓男子等5人涉嫌替詐騙集團架設假投資網站，向125人騙走6千萬元，刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝

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