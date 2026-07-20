近4成詐騙贓款進交易所洗錢 變虛擬貨幣平均只要6.29分鐘

刑事局今舉行警政署「165打詐儀錶板」記者會，遠東商業銀行統計，近4成詐騙贓款轉入虛幣交易所，轉為虛幣平均時間僅6.29分鐘。記者李奕昕／攝影 詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢，遠東商業銀行是國內虛幣交易所主要合作銀行，提供交易所「大水庫」帳戶供客戶款項匯入；據遠銀統計，近4成詐騙贓款轉入虛幣交易所，轉為虛幣平均時間僅6.29分鐘，相關機關及業者攔阻反應時間最短，有必要加強防制。

刑事局今舉行警政署「165打詐儀錶板」記者會說明，依儀錶板統計，今年6月受理詐騙案1萬1437件、財損47億417萬元，較去年同期1萬6388件、財損89億1509萬元，分別下降30％及47％；件數前5名依序為網路購物詐騙占29%、假投資詐騙11%、假交友（投資詐財）詐騙8%、色情應召詐財詐騙6%、釣魚連結詐騙5%；財損前5名依序是假投資詐騙占32%、假交友（投資詐財）詐騙22%、假檢警詐騙20%、網路購物詐騙7%、假交友（徵婚詐財）詐騙3%。

遠銀統計去年2月18日至今年6月23日詐騙款項轉移狀況，轉帳占整體金額46%、轉入虛幣交易所38%、ATM提領16%；轉移50％詐騙款項的平均速度，在交易所轉為虛幣6.29分鐘、轉帳61.93分鐘、ATM提領119.8分鐘。相關數據顯示，交易所已成詐團主要洗錢管道之一，轉移速度極快，相關機關及業者攔阻反應時間最短。

警方指出，民眾被騙匯款，警方受理報案會透過「警示帳戶聯防通報子系統」，通報銀行將收款帳號列警示，如綁定虛幣交易所，銀行會將該虛擬帳號列警示，透過應用程式介面（API）通報交易所將虛幣帳號列警示；警方將推動交易所納入警示帳戶聯防通報子系統，以迅速將虛幣帳號列警示。

刑事局今年1月8日與遠銀簽署防詐合作備忘錄，建立聯防機制。據遠銀資料，去年2月18日至今年6月23日，透過API與虛幣交易所雙向通報、臨櫃關懷提問攔阻，加上轉帳及ATM攔阻，共逾4千筆、近5.5億元，其中API雙向通報攔阻近3千筆、逾3億元。

刑事局表示，詐欺犯罪危害防制條例今年1月21日修正公布後，完備金融機構、虛擬資產服務業者間跨業照會、跨機構防制詐欺犯罪平台、異業聯防通報等法制基礎，使相關機關及業者得以加速處理可疑交易、涉詐帳戶及虛擬資產金流資訊。

刑事局指出，警方受理詐欺案部分是公司交易糾紛、親友財務爭議、債務不履行、契約履約爭議等「假性財產犯罪」，初期案情未明仍先以詐欺案受理，預計下月起在儀錶板區分為電信網路詐欺、非電信網路詐欺、假性財產犯罪，使詐欺案統計更符合實際犯罪樣態，作為防制策略、宣導重點及專案查緝規劃依據。