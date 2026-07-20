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警阻領120萬…高雄退休夫妻嫌被騷擾 2個月後被詐282萬後悔莫及

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一對7旬鄒姓夫妻落入假投資陷阱，5月8日到農會欲提領120萬，警方獲報勸說，夫妻堅稱是要裝潢房子用，嫌警方阻詐是騷擾，悻然離去；沒料，7月初夫妻踏進派出所報案，稱砸下282萬退休金投資無法出金才驚覺被騙。

鳳山警分局指出，73歲鄒姓老翁5月8日和妻子到鳳山區中山東路農會欲提領120萬現金，因說詞可疑，行員懷疑老夫妻被詐騙通報警方。

警方趕抵農會關心，鄒男稱領錢是要裝潢房子的修繕費用，警方懷疑鄒男夫妻落入假投資陷阱，苦口婆心勸說，鄒卻稱「對方是自己朋友，沒有被騙」，並認為警方積極關懷與查證是在「騷擾守法民眾」，後未提領120萬，夫妻倆倖然離去。

沒料，7月3日，鄒男夫妻前往林園警分局大寮分駐所報案，向警方聲稱，因在臉書認識自稱「投顧老師」的詐騙集團成員，在對方引導下投入資金從事假投資，期間對方指示還反覆叮嚀，「領錢時，要刻意向銀行及警方謊稱是支付房屋修繕工程款」。

鄒男後來提領鉅款後，分6次在林園和鳳山轄區面交最少13萬、最多至140萬，累計面交282萬元，因要提領獲利卻無法出金，對方又持續要求匯款，才驚覺遭詐騙。警方告知夫妻錢落入詐團手中已石沉大海追不回，讓夫妻倆後悔莫及。

高雄市一對7旬鄒姓夫妻5月8日到農會欲領120萬，警方勸阻被嫌騷擾。記者石秀華／翻攝
高雄市一對7旬鄒姓夫妻5月8日到農會欲領120萬，警方勸阻被嫌騷擾。記者石秀華／翻攝

高雄市一對7旬鄒姓夫妻5月8日到農會欲領120萬，警方勸阻被嫌騷擾，2個多月後被詐282萬才驚覺被騙。記者石秀華／翻攝
高雄市一對7旬鄒姓夫妻5月8日到農會欲領120萬，警方勸阻被嫌騷擾，2個多月後被詐282萬才驚覺被騙。記者石秀華／翻攝

高雄 夫妻 鳳山 詐騙集團 退休金

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