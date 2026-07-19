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暑假打工注意！「在家按讚賺佣金」全是假 警政署揭詐騙3步驟

聯合新聞網／ 綜合報導

內政部<a href='/search/tagging/2/警政署' rel='警政署' data-rel='/2/254825' class='tag'><strong>警政署</strong></a>臉書發文示警，近期<a href='/search/tagging/2/詐騙集團' rel='詐騙集團' data-rel='/2/103683' class='tag'><strong>詐騙集團</strong></a>鎖定暑假<a href='/search/tagging/2/求職' rel='求職' data-rel='/2/112242' class='tag'><strong>求職</strong></a>潮，在各大社群平台刊登虛假招募廣告。圖／AI生成
內政部警政署臉書發文示警，近期詐騙集團鎖定暑假求職潮，在各大社群平台刊登虛假招募廣告。圖／AI生成

暑假期間想要找份兼職賺外快，千萬要提高警覺，別落入輕鬆賺錢的陷阱中！內政部警政署臉書粉專「165全民防騙」特別發文示警，近期詐騙集團鎖定暑假求職潮，在Facebook、Threads等各大社群平台刊登虛假招募廣告。這些廣告常以「在家按讚賺佣金」、「代購商品賺價差」或「高薪、免經驗、輕鬆遠端」等誘人字眼吸引目光，利用民眾想兼顧彈性與高薪的心理實施詐騙。

警政署詳細解析了這類假求職的「詐騙手法三步驟」

第一步

詐騙集團會先給予求職者小額佣金，以此建立雙方的信任感，讓民眾誤以為這是一份真實且輕鬆的工作。

第二步

在取得信任後，便會開始誘導民眾投入更多資金去「代購商品」。

第三步

當民眾投入大量資金想獲利出金時，對方就會以各種理由拖延出金，導致求職者最後血本無歸。

為了保障求職安全，警政署也對大眾提出「防詐三提醒」第一，絕對不要輕信宣稱高薪、零門檻的工作機會；第二，只要遇到要求先墊款或必須先投資才能開始工作的職缺，一律拒絕；第三，在求職過程中，切勿提供個人金融帳戶、提款卡及密碼給對方，以免自己不僅錢財受騙，還可能因此涉入不法案件。

每逢暑假都有不少學生或社會新鮮人上網尋找打工，社群平台上的職缺更是良莠不齊。警方呼籲，看到「高薪、免經驗、遠端輕鬆」的求職廣告時應多加查證，避免被起初的小額獎勵誘惑，進而掉進更大金額的吸金圈套中。求職應循正當管道，謹記不墊款、不給帳戶密碼的原則，才能過個充實又安全的暑假。

警政署 詐騙集團 求職 打工

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