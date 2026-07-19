妹子加LINE看房遇「新型詐騙」 過來人驚：手法一模一樣

一名女網友分享，日前有人在Threads張貼租屋訊息，卻說自己人在小琉球，會將鑰匙寄給她請她去看。圖／AI生成

租屋千萬要張大眼睛，別被好條件沖昏頭！一名女網友在臉書「反詐騙交流社團」分享，日前看到有人在Threads張貼租屋廣告，標榜在台南永康一房一廳13坪，月租只要6000元，還宣稱「有車位、可租補獨洗曬、可養寵物」並附上Line聯絡。

原PO提問能否看房並表明有養兔子，對方直接回覆物件是電梯5樓、台電計價、包管理費水費網路第四台及平面車位，並詢問是否有開伙習慣。見原PO是外食族，對方表示若開伙希望保持整潔，並透露自己一直在小琉球經營民宿，沒太多心力在台南這間房子，才希望便宜租給愛乾淨的租客。

當原PO詢問何時可看房，對方卻說「如果房屋現狀符合的話妳就確定會簽是嗎？因為我在小琉球沒太多精力為了這個房屋跑來跑去」，隨後提出會將鑰匙寄給原PO讓她自己去看，看房時可全程視訊，確定承租再調時間來簽約，若不滿意直接把鑰匙放屋內或寄還就好。

原PO納悶管理員為何沒備份鑰匙，對方牽拖有協商過，但管理員不建議，且寄給原PO有往來紀錄他不擔心。得知她下個月要搬家，對方說寄鑰匙僅需一天，並補充後續若承租，房子有修繕問題他都全權承擔費用。眼看原PO卸下心防，對方表示稍後傳超商連結讓她填收件人和地址，收到鑰匙看房前告知，他再安排視訊。

隨後對方傳來奇怪的超商詐騙網址，要求完成訂單後截圖核對好寄出鑰匙。原PO納悶為何多收60元，更不解為何不直接郵寄，對方一昧推說費用他會承擔，暗示快操作完，還急催「還沒好嗎？」她直言「怪怪的」，對方竟狗急跳牆「妳沒有誠心看房我就先取消了」，事後原PO驚覺是新型詐騙，決定發文提醒大家。

貼文引來不少受害網友共鳴，紛紛留言分享類似經歷，「之前IG也有賣大同電鍋的詐騙手法，真的也是這樣，對方要求我用他傳的全家網站付款，我覺得怪怪的就封鎖不理他了」、「上次有個便宜售家電也是一樣方式，超商寄件，說什麼怕被放鳥，賣貨便有實名制」、「我也遇過，也是說在小琉球經營民宿會把鑰匙用寄的，若不滿意把鑰匙放在出租屋內就好」。

另外也有內行網友點出盲點，直言遇到這種狀況千萬不要輕信，「既然人在遠方，那就委託仲介，所有遠方房東都是這樣的」、「全家店到店根本不需要填什麼網路資料，你只要給對方你要收的全家店名跟你的電話姓名就好」。