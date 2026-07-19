老翁遭「猜猜我是誰」詐55萬 詐團二度下手警逮2車手

新北市永和區一名王姓老翁日前接獲詐騙集團來電，對方自稱是其兒子，並以更換手機、做生意急需周轉為由，誘騙老翁交付55萬元。詐團食髓知味，近日又以相同手法二度要求交付65萬元，警方獲報後提前埋伏，當場逮捕前來取款的19歲熊姓車手，並循線查獲先前收款的67歲車手。

永和分局表示，王姓老翁6月中旬接獲詐騙電話，對方聲稱是其兒子，聲音也十分相似，並表示因更換手機，要求老翁重新加入LINE帳號。隨後又以生意資金周轉困難為由，稱將委託友人前往住處取款。

老翁一時不察，交付現金55萬元，事後向兒子查證，才發現對方根本沒有借款需求，驚覺受騙後立即報警。

警方獲報後成立專案小組偵辦，未料詐騙集團又鎖定同一名老翁，以相同話術二度下手。警方掌握情資後提前部署警力，13日在中和路一帶，將前來取款的19歲熊姓車手當場逮捕，並查扣65萬元現金及2支智慧型手機。

警方後續循線追查，再將先前收取55萬元詐款的67歲車手查緝到案。熊姓車手訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並經法院裁定羈押禁見，全案持續向上溯源。

永和警分局指出，詐騙集團常透過駭客入侵、釣魚簡訊、社群媒體蒐集及地下個資交易等方式取得民眾資料，再以「猜猜我是誰」、「更換手機號碼」等話術行騙，甚至利用AI模仿親友聲音，增加可信度。

警方提醒，接獲親友借錢或要求更改聯絡方式時，務必先掛斷電話，再以原有聯絡方式查證，也可與家中長輩設定專屬通關密語。若有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案。

警方當場查扣面交詐款65萬元及2支智慧型手機，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦。記者張策／翻攝

警方當場查扣面交詐款65萬元及2支智慧型手機，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦。記者張策／翻攝