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先賺100元再吐3萬元 女護理師網路打工掉進「轉售商品」陷阱

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北部一名20多歲葉姓女護理師想利用空閒時間兼差，在社群平台看到「轉售商品賺價差」廣告，號稱加入經銷商群組就能在家賺佣金。她第一天順利拿到100元報酬，以為找到輕鬆副業，依指示匯出3萬元進貨，準備提領本金和獲利時，才發現這100元只是詐團放出的誘餌。

刑事局表示，葉女有兼職需求，日前在網路上看到相關求職廣告，工作內容看似簡單，只要加入Line群組、協助轉售商品，就能賺取價差，她加入後不到一天，果真收到100元佣金，逐漸放下戒心。

群組內自稱「經理」的人隨後告訴葉女，只要先墊付進貨款、升級為正式經銷商，就能賺取更高利潤，商品銷售及後續管理都由平台負責，她不必實際處理貨物。

葉女因先前確實領到佣金，認為平台應該可信，依指示匯款3萬元，未料她準備領回本金和獲利時，對方卻改口，必須完成3次經銷任務才能出金，要求她繼續投入更多資金。

葉女察覺說法有異，向警方查證後，才知道自己遇上假求職詐騙，原本想靠兼差增加收入，最後卻因一筆100元的小額回饋，反損失3萬元。

刑事局指出，詐團常以「在家賺佣金」、「免經驗、高報酬」或「購買商品轉售賺價差」吸引求職者，先給小額報酬建立信任，再以升級會員、墊付貨款或完成任務為由要求加碼，形成「養、套、殺」的詐騙流程。

警方提醒，正常求職不會要求應徵者先匯款、代墊貨款或交出金融卡及密碼。民眾遇到可疑徵才資訊，可撥打165或110查證，也可利用「165打詐儀錶板」查詢可疑網址。

刑事局提醒民眾，網路打工慎防「轉售商品賺價差」假求職。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒民眾，網路打工慎防「轉售商品賺價差」假求職。記者廖炳棋／翻攝

護理師 刑事局 廣告 詐團 求職 詐騙

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