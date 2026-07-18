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高雄警打詐攔阻近百萬元 24小時內跨轄逮4車手
高雄岡山警分局組成專案小組，近期在24小時內跨轄兵分多路，接連逮捕4名詐欺車手，除現場攔阻近百萬元贓款，更精準瓦解詐騙集團「一線面交、二線收水」的犯罪網絡。
高雄市政府警察局岡山分局7月13日、14日兵分多路展開強力執法，其中一起案件由梓官分駐所與偵查隊組成專案小組，報請橋頭地檢署指揮偵辦。專案小組先於13日跨轄至屏東市，逮捕第一線面交車手50歲劉姓男子。
緊接著在同天偵辦另案時，眼尖發現嫌犯正與詐團上線聯絡，立即順藤摸瓜實施誘捕，在左營區原生植物園前，當場逮捕另一名面交車手47歲王姓男子，查扣新台幣50萬元。警方隨後繼續追擊，同天於左營自由黃昏市場，順利將負責收水的第二層車手45歲林姓男子拘提到案，成功將集團的一、二線成員一網打盡。
另外一起案件，則是壽天派出所14日接獲民眾報案後，立即派員至岡山區某超商埋伏，當場逮捕持偽造科技公司工作證、現身取款的50歲汪姓女車手，當場攔阻贓款40萬元，成功保住被害人的血汗錢。全案4名嫌犯訊後依詐欺罪及違反洗錢防制法移送移送橋頭地檢署偵辦；經橋頭地方法院審理後，林嫌裁定羈押，王嫌以5萬元交保，劉嫌及汪嫌則無保請回。
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