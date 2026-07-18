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雲端水房詐騙1.46億元上百人受害 屏警蹲點1年4個月破獲

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣警方花了1年4個月時間，破獲一起1.46億雲端水房詐騙案，受害人達上百人。屏東縣警局今天舉辦「重拳打詐・一擊KO」記者會，發表打詐成果，並結合暑期青春專案，宣導防制青少年涉毒、涉詐、涉賭及被害，保護青少年。

屏東警方2024年7月至2025年11月偵辦一起虛擬貨幣洗錢至雲端水房案件，詐團吳姓主嫌以解除分期付款手法，誘使被害人轉帳匯款至人頭帳戶，車手提領現金後，再由核心幹部兌換成約數百萬顆泰達幣，被害人達上百人，資金流高達267筆，約1.46億元。

縣警局今天舉辦打詐記者會，邀請拳擊國手賴主恩，及崇文國中、里港國中拳擊隊擔任「打詐大使」宣導防詐。縣警局統計，今年上半年屏東縣詐欺受理數2071件，比去年下半年減少492件、下降19.2%；詐欺財損5.9539億元，比去年下半年減少2.7944億元、下降31.9%。

查緝方面，警方查獲詐欺集團49件、成長11.4%，查獲犯嫌437人、成長85.2%；查扣不法所得3294萬元，成長76.3%；金融機構成功攔阻詐騙金額1.1704億元，成長1.3%。

警察局長甘炎明表示，記者會配合青春專案執行，宣導防制青少年涉毒、涉詐、涉賭及被害，希望建立青少年正確法治觀念，提升數位素養與自我保護能力，也不要因一時貪念或誤信高薪求職資訊，淪為詐騙集團車手、人頭帳戶或其他犯罪工具。

屏東縣警局今天舉辦「重拳打詐・一擊KO」記者會，發表打詐成果，邀請拳擊國手賴主恩（右五），及崇文國中、里港國中拳擊隊擔任「打詐大使」。圖／警方提供
屏東縣警局今天舉辦「重拳打詐・一擊KO」記者會，發表打詐成果，邀請拳擊國手賴主恩（右五），及崇文國中、里港國中拳擊隊擔任「打詐大使」。圖／警方提供

屏東縣警局今天舉辦「重拳打詐・一擊KO」記者會，發表打詐成果。圖／警方提供
屏東縣警局今天舉辦「重拳打詐・一擊KO」記者會，發表打詐成果。圖／警方提供

屏東縣警局今天舉辦「重拳打詐・一擊KO」記者會，發表打詐成果，邀請拳擊國手賴主恩（右五），及崇文國中、里港國中拳擊隊擔任「打詐大使」。圖／警方提供
屏東縣警局今天舉辦「重拳打詐・一擊KO」記者會，發表打詐成果，邀請拳擊國手賴主恩（右五），及崇文國中、里港國中拳擊隊擔任「打詐大使」。圖／警方提供

詐騙 屏東 屏東縣

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