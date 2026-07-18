影／退役刑警發揮鷹眼警覺 跨區尾隨助警攔截1400萬金磚詐騙

新北市樹林區街頭上昨天演一場驚險的詐騙攔截行動，2年多前退役刑警鄭豪宏憑藉敏銳的偵辦直覺，成功協助新北市警方破獲一起價值1400萬元的黃金詐騙案，18歲周姓車手當場遭逮捕，警詢後依詐欺罪嫌及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，並將持續擴大溯源追查幕後犯罪集團。

2年多前從新北市中和偵查隊離職的鄭豪宏，昨天下午3時，在台北市區偶然發現一名黑衣男子正與一名78歲婦人進行可疑的面交行為。依過往的辦案經驗讓鄭男立即察覺異狀，判斷該男子極可能為詐騙集團車手。他並未打草驚蛇，而是選擇默默觀察，隨後一路尾隨該名涉嫌人轉搭計程車跨區抵達新北市樹林區。

在確認嫌犯動向後，鄭男立即通報新北市樹林警分局，樹林警分局獲報後，迅速派遣巡邏警力趕赴四維路現場支援。鄭男在現場展現十足的冷靜與毅力，單槍匹馬持續牽制作團車手18歲周姓男子，直到員警趕抵將其控制。

警方現場搜查後，赫然在周男身上查獲4塊黃金金磚，總重量達3.5公斤，市值約1400萬元。警詢今後將周男依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，並將持續擴大追查背後犯罪集團網絡。

樹林警分局對此表示，感謝鄭姓民眾見義勇為，憑藉專業素養與高度正義感，成功攔阻婦人鉅額財損。為表彰其協助維護治安的義舉，警方將依規定申請檢舉車手獎金，待核發後通知領取，以示肯定與鼓勵。警方同時呼籲民眾，若發現可疑面交情事，務必提高警覺並即刻報案，共同防制詐騙犯罪。

新北市樹林區街頭上昨天演一場驚險的詐騙攔截行動，2年多前退役刑警鄭豪宏憑藉敏銳的偵辦直覺，成功協助新北市警方破獲一起價值1400萬元的黃金詐騙案。記者王長鼎／翻攝

新北市樹林區街頭上昨天演一場驚險的詐騙攔截行動，2年多前退役刑警鄭豪宏憑藉敏銳的偵辦直覺，成功協助新北市警方破獲一起價值1400萬元的黃金詐騙案。記者王長鼎／翻攝