臉書買雨衣掉陷阱！假客服遙控ATM 女子3萬元瞬間蒸發

南投縣1名女子在臉書看到原價598元、特價138元的雨衣，點擊假冒「賣貨便」連結後，依指示操作ATM及加入假客服LINE，帳戶已遭無卡提款3萬元。隔天詐團還要求她到銀行開通臉部辨識功能，所幸行員機警通報警方，及時攔阻，避免損失擴大。

草屯警分局表示，女子在臉書看到網友刊登販售雨衣訊息，標榜原價598元的雨衣特價138元，價格相當誘人，便透過臉書訊息與賣家聯繫。對方隨後提供自稱「賣貨便」的交易連結，女子依指示下單，卻發現畫面顯示尚未完成實名認證，須聯繫線上客服才能完成交易。

女子依指示加入客服LINE帳號，客服以完成實名認證及金流驗證為由，要求她前往ATM，透過視訊一步步操作，並提供驗證碼及身分證照片。女子全程配合，卻不知道詐騙集團已趁機利用無卡提款功能，自她帳戶提領3萬元。

隔天，假客服又要求女子前往銀行開通臉部辨識等功能，聲稱才能完成交易程序。銀行行員關懷提問時察覺情況有異，立即通報草屯警分局，中正派出所警員廖益聖、郭家峮趕赴現場了解，發現是近期常見的假賣貨便詐騙手法。

草屯警分局指出，近期假冒賣貨便網站的詐騙案件層出不窮，詐騙集團多利用低價商品吸引民眾，再提供假冒賣貨便的釣魚網址，並以「實名認證」、「金流驗證」或「交易未完成」等理由，要求民眾加入LINE客服，進一步操作ATM或網路銀行，藉機盜取帳戶資料及存款。

警方提醒，官方賣貨便不會要求民眾操作ATM、網路銀行，也不會要求進行實名或金流驗證才能完成交易，更不會要求改用LINE等通訊軟體聯繫客服。民眾若遇到客服要求提供驗證碼、身分證件或操作ATM等情形，應提高警覺，立即停止操作，並撥打165反詐騙專線或110查證，以免落入詐騙陷阱。