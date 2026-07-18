打詐奏功！台中詐財損金額狂降26.7億 降幅居全國之冠

台中市警方打詐再傳捷報，根據警政署「打詐儀錶板」統計，台中市今年上半年詐欺財損金額，較去年同期大減26億7000餘萬元，降幅達40.89%，居全國最高；詐欺案件受理件數同步下降18.36%，成功查獲詐欺集團269團，展現具體防詐成效。

台中市警局近期推動「阻詐零時差報案QRCODE」機制，已在台中市金融機構及超商建置達2240處通報據點，推行近1個半月即成效顯著：金融機構通報攔阻69件詐騙案，保住市民財產近6000萬元；超商店員也通報6件，並協助警方當場逮捕4名車手，超商已成為警方阻詐第一線友軍。

警方另在臉書粉專「台中TCPB波麗士」上架識詐宣導影片，提醒學生暑期網路交友、遊戲活動頻繁，慎防詐騙集團透過社群平台、交友軟體或遊戲，以「急需幫助」、「購買遊戲點數」、「儲值會員」等理由要求金錢。

台中市刑大表示，暑假為學生打工及網購旺季，提醒學子求職時若遇「高薪、免經驗、輕鬆賺」廣告，卻要求提供銀行帳戶、提款卡、密碼，或協助提領、轉交款項，極可能是詐騙集團招募「車手」陷阱，切勿因一時貪念誤觸法網。

台中市刑大隊長紀延熹說，面對詐騙手法推陳出新，警方將持續以「科技偵防、精準打擊、跨機關合作」為核心策略，從源頭阻詐、攔阻金流到溯源查緝，全方位打擊詐欺集團，並透過大數據分析、情資整合及跨機關合作，提升案件偵辦效率。

他強調，詐欺案件數及財損金額雙雙下降,是警民及公私協力單位共同努力的成果，未來仍將持續精進，打造更安全、更安心的宜居城市。