加入詐團擔任DMT電信操作手 自稱也被騙不獲採信判處徒刑5年

鄭姓男子去年12月間加入詐欺集團，擔任「數位式行動電話節費設備」操作手，接受詐團成員指示更換人頭門號SIM卡，撥打給被害人的來電顯示為台灣地區手機號碼，有8人合計被詐711萬多元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同犯詐欺罪的特別加重處罰規定，九罪，判處應執行有期徒刑5年。

判決書表示，鄭男加入真實姓名、年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「達比修有」、「CR-6」、「修」等人組成的詐欺集團，擔任詐團「數位式行動電話節費設備」（Digital Mobile Trunk，下稱DMT設備）機房的場地租用、管理、架設、操作，及領取內有人頭門號sim卡的包裹等工作。

鄭男明知DMT設備功能可透過網際網路，經由系統設定，把我國領域外詐欺機房所撥打的國外手機電信訊號，轉接成國內手機電信訊號線路，顯示為國內手機號碼來電，降低被害人警戒心，鄭男仍接受「達比修有」指示領取1部「DMT」設備，到彰化縣租房子作為裝設地點，經常性前往員林市「空軍一號」貨運站領取人頭門號寄來的SIM卡包裹，再依「達比修有」指示鄭偉廷把人頭門號SIM插入DMT設備的插槽，及不定期更換插槽內的人頭門號SIM卡，供境外詐團話務機房成員使用通話。

鄭男對犯行坦承不諱，調查資料顯示境外發話國家包括馬來西亞。王姓等9名被害人接到詐團冒充假警檢佯稱涉犯詐騙、洗錢，必須監管銀行存款、珠寶等財物，其中8人交付黃金首飾、現金，價值合計711萬4548元，造成財物損失及身心健康難以抹滅的創傷。鄭男雖與兩名被害人達成賠償協調，迄今未實質賠付。

鄭男辯稱以為是當接線生，結果為詐團工作，想脫離怕被報復，但被檢調查出他擔心勒戒出監「老闆會不會繼續用我」等語，顯見不但是自願參與，甚至擔心短暫離開工作崗位後失去詐團工作。彰化地院審酌，鄭男自述學歷、工作、家庭狀況、身心狀況，及檢察官、被告、辯護人及被害人量刑意見，量處如主文所示之刑。可上訴。