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受害人變車手！120萬騙案扯出1.1億詐團 刑事局3波逮19人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一名女子誤信假投資，遭騙走120萬元，無力繼續注資後，詐騙集團竟再誘騙她充當車手、代收其他被害人的款項，還要求她交出金融卡。直到帳戶遭列為警示，她才驚覺自己不只被騙，還被詐團當成犯罪工具。刑事局循線追查，查出該集團造成被害人財損逾1億1072萬元，發動三波行動逮捕19人。

刑事局偵查第四大隊第一隊，去年12月底接獲女子報案，隨即與台北市、新北市及台中市警方共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方原本從女子遭騙120萬元一案追查，擴大清查後，發現背後藏著一條龐大的收款及洗錢鏈。據了解，該集團成立約7個月，至少造成7人受害，其中一名65歲家庭主婦損失5600萬元積蓄，另有營造業者遭騙3000萬元。

警方調查，集團由境外林姓首腦控盤，台灣端另由林、李、詹等人分工。外勤成員先向車手收取詐款，再以「丟包」方式層層轉交上游，刻意製造查緝斷點；控台幹部負責掌握人員行程，會計則核對款項、支付成員開銷，剩餘詐騙所得再轉成虛擬貨幣匯往境外。

詐團為躲避警方追查，勾結租賃車行，提供不同車輛給收水及監控成員使用，並製作不實租賃契約，試圖掩飾真正駕駛及使用車輛者的身分。

專案小組調閱大量監視器，反覆比對涉案車輛、人員及行駛路線，逐步掌握集團成員。警方從去年12月至今年5月間發動三波查緝，分赴台北、新北、桃園、台中及屏東等地搜索，其中李姓幹部今年3月在屏東一家汽車旅館落網。

警方逮捕王、林、李等19人，查扣現金35萬餘元、手機、平板電腦、假投資憑證、偽造租賃契約、GPS定位器、點鈔機、帳冊、警棍、開山刀及K他命等證物。

警方詢後，依詐欺、組織犯罪等罪嫌，將19人移送台北地檢署偵辦；王、林、李3人聲押禁見獲准，其餘共犯分別以3萬至10萬元交保。

刑事局逮捕詐團成員，並查獲嫌犯與被害人對話紀錄及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局逮捕詐團成員，並查獲嫌犯與被害人對話紀錄及贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局逮捕詐團成員，並查獲嫌犯與被害人對話紀錄及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
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刑事局逮捕詐團成員，並查獲嫌犯與被害人對話紀錄及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
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刑事局逮捕詐團成員，並查獲嫌犯與被害人對話紀錄及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
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刑事局逮捕詐團成員，並查獲嫌犯與被害人對話紀錄及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局逮捕詐團成員，並查獲嫌犯與被害人對話紀錄及贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局逮捕詐團成員，並查獲嫌犯與被害人對話紀錄及贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局逮捕詐團成員，並查獲嫌犯與被害人對話紀錄及贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局 詐團 車手

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