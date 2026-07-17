詐團改騙「付款條碼」 雲林警半年破53詐團、查扣2.66億

雲林縣警察局今公布今年第二波掃黑、肅槍、緝毒及打詐專案成果，今年上半年共偵破詐欺集團53個、逮捕297人，查扣不法所得逾2.6億元；另掃蕩黑幫6件、逮捕86人，查獲毒品分裝廠5處及槍械10把。縣長張麗善表示，看到治安成果「一則以喜、一則以憂」，欣慰警方全力守護鄉親生命財產安全，但也憂心毒品與詐騙犯罪持續翻新，提醒民眾提高警覺。

雲林縣警察局今舉辦專案成果發表及頒獎典禮，由縣長張麗善、警友會理事長吳政憲頒獎表揚有功員警。刑警大隊副大隊長楊志盛表示，由於詐騙集團取得人頭帳戶愈來愈困難，近來改以「電子支付付款條碼」作為犯罪工具，誘騙被害人提供行動支付付款條碼，再由車手持條碼到超商購買遊戲點數或點數卡。雖然付款條碼通常只有5分鐘有效，但已足夠完成交易，且因不需透過人頭帳戶，相關案件近期快速增加。

楊志盛指出，這類詐騙每筆金額多為數千元，看似損失不大，卻因交易快速、不易追查，已成為詐團新興手法，呼籲民眾切勿將電子支付付款條碼或QR Code傳給陌生人，以免成為詐騙集團利用工具。

緝毒方面，警方共查獲毒駕案件73件，查獲各類藥頭26人、施用及持有毒品者84人，並瓦解5處毒品分裝場。其中刑大偵一隊跨縣市前往彰化埔心查獲高姓毒販，起獲彩虹菸2016支；科偵隊則在嘉義市破獲依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）分裝工廠，查扣菸油原料及分裝設備；刑大偵二、偵三隊也在斗六市、林內鄉查獲1304.89公克依托咪酯製品及1把改造手槍，查緝過程驚險。

刑警大隊長楊承璋表示，本次專案掃蕩幫派犯罪6件、逮捕86人，績效排名全國乙組第二名；肅槍方面查獲10名犯嫌，起獲10把具有殺傷力的長、短槍，有效壓制幫派及暴力犯罪。

張麗善表示，看到專案成果「一則以喜、一則以憂」，喜的是警方成功守護鄉親生命財產安全；憂的是毒品氾濫與詐騙犯罪仍十分嚴重，犯罪手法不斷翻新，縣府將持續結合警察局強化反毒、防詐工作，降低犯罪對社會的危害。

警察局長黃富村表示，因應年底九合一選舉，警方將持續淨化選前治安，全力掃黑、肅槍、緝毒及打詐，對於各類不法犯罪絕不寬貸，秉持「遇案就打、追查到底」原則，持續守護雲林治安。

雲林縣警察局今公布今年第二波掃黑、肅槍、緝毒及打詐專案成果，今年上半年共偵破詐欺集團53個、逮捕297人，查扣不法所得逾2.6億元；另掃蕩黑幫6件、逮捕86人，查獲毒品分裝廠5處及槍械10把。記者陳雅玲／攝影