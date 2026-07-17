網路詐騙通報破110萬件 數產署：已下架逾54萬則詐騙訊息

數位發展部數位產業署今（17）日表示，「網路詐騙通報查詢網」自2024年9月上線以來，累計已接獲逾110萬件疑似詐騙訊息通報，成功下架超過54萬件詐騙內容，平均每月通知平台下架逾2萬件，有效從源頭阻斷詐騙廣告。同時，在數產署輔導下，國內三大廣告公協會正式成立「數位廣告信任聯盟」，攜手近300家業者推動產業自律，強化數位廣告防詐機制。

數發部長林宜敬表示，打擊詐騙是一場好人與壞人持續攻防的戰役，而「網路詐騙通報查詢網」每一筆通報背後，都代表一位願意挺身而出的民眾。從熱心網友、企業夥伴到各領域名人，共同組成台灣最強大的「防詐好人隊」，每一則通報都有機會阻止下一位受害者，每一位願意花時間通報的民眾，都是守護數位安全的重要夥伴。

林宜敬指出，截至2026年7月16日，已有8位熱心民眾累計通報案件均超過1萬件。數發部也透過此次記者會公開邀請這8位「反詐神隊友」與數發部聯繫，希望當面表達感謝，並致贈紀念禮品。

數產署表示，「網路詐騙通報查詢網」提供民眾通報及查詢可疑網路詐騙訊息，由主管機關完成審核後通知平台快速下架。統計自2024年9月30日上線至2026年7月13日止，網站累計瀏覽人次已超過62萬，App下載近7萬次，共接獲110萬5,170件疑似詐騙訊息，其中54萬2,082件確認為詐騙內容，平均每月通知平台下架超過2萬件詐騙訊息。

數產署指出，自2023年12月起推動「詐騙樣態分析」，透過掃描網路廣告平台高風險案件，並將分析成果導入「網路詐騙通報查詢網」。截至2026年6月底，高風險金融投資廣告掃獲案件已由2024年單週最高7萬7,484件，大幅降至2026年6月平均每週388件，降幅達99%；身分冒充詐騙廣告也從2024年單週最高3萬8,139件，降至2026年6月平均每週670件，減少98%，顯示整體防詐措施已見成效。

此外，在數產署輔導下，台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）、台北市廣告代理商業同業公會（TAAA）及台北市媒體服務代理商協會（MAA）三大廣告公協會正式成立「數位廣告信任聯盟」，將串聯數位廣告產業鏈近300家業者，共同推動防詐自律。

數產署表示，聯盟未來將建置聯防平台，交換防詐情資、發布產業自律規範及推動信任標章制度，鼓勵業者建立內部防詐管理機制，提升市場信任度，讓廣告主及消費者更容易辨識具備防詐能力及社會責任的數位廣告合作夥伴。

數發部強調，未來將持續優化「網路詐騙通報查詢網」功能，結合網路平台、資安、防詐服務及電信業者等公私部門力量，持續擴大數位信任防護量能，打造更安全、可信任的數位環境，守護民眾數位生活安全。