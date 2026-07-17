數發部網路詐騙通報破百萬 下架成本降至每件111元

數位發展部長林宜敬今天表示，「網路詐騙通報查詢網」累計通報已經突破100萬件，且跨部會聯手成功下架逾50萬件詐騙訊息；由於機制日益成熟，每案下架所需成本已經降至約新台幣111元，隨著通報件數持續成長，成本還會下降。

數發部今天舉行「網路詐騙通報破百萬及壯大好人隊記者會」，說明防詐成果。

「網路詐騙通報查詢網」提供民眾通報與查詢可疑網路詐騙，並由主管機關進行審核與快速下架。自113年9月30日上線至115年7月13日止，共有超過62萬人次瀏覽網頁、近7萬民眾下載APP，總計接獲通報110萬5170件疑似詐騙訊息，其中54萬2082件確認為詐騙訊息；平均每個月通知平台下架超過2萬件，從源頭阻斷詐騙訊息。

林宜敬指出，詐騙集團不斷運用新興科技生成假訊息，如果政府還用傳統方式，如公文傳遞、層層確認、人工處理，好比愛國者飛彈對上無人機，「戰爭會打不下去」。

也因此，數發部推動網路詐騙通報查詢網時，已將成本因素納入考量，如大量使用AI工具並優先處理高風險案件，請民眾協助通報，下架方面則以程式對程式方式與大型平台對接，盡量壓低成本。

林宜敬表示，以目前下架件數估算，每案下架成本僅約111元，隨著下架件數成長、成本攤提，成本還會再往下。

數發部數產署進一步說明成果，自112年12月起進行「詐騙樣態分析」，於網路廣告平台掃描高風險詐騙案件並應用於「網路詐騙通報查詢網」，經統計至115年6月底止，整體高風險金融投資廣告掃獲案件數已自113年單週最高7萬7484件，下降至115年6月平均每週約388件，降幅達99%；身分冒充詐騙廣告掃獲案件數也自113年單週最高3萬8139件，下降至115年6月平均每週約670件，降幅達98%。

林宜敬指出，打詐是場好人與壞人的攻防，詐騙集團不斷找到新的漏洞，好人隊必須持續堵住缺口，因此要成功打詐，很重要的工作是擴大好人隊陣容，社群媒體、廣告媒體不能只是旁觀者，也應一同加入，善盡社會責任。

在數位產業署輔導下，國內3大廣告公協會正式成立「數位廣告信任聯盟」，將帶領數位廣告產業鏈近300家業者共同投入自律防詐工作。

數位廣告信任聯盟將建置聯防平台，以交換防詐情資、發布自律規範及推動信任標章，鼓勵業者建立內部防詐管理機制，落實自律措施，並藉由標章制度提升市場信任度，讓廣告主及消費者能夠辨識具備防詐能力與社會責任的數位廣告夥伴。