經員警耐心分析假檢警詐騙的慣用手法後，楊女這才驚覺自己險些受騙。圖：警方提供

桃園市大園區一名56歲楊姓女教師，日前接獲詐騙集團假冒郵局及警方來電，以涉及刑案為由要求配合視訊辦案，所幸校園警衛察覺有異，立即報警求助，經員警到場耐心勸說，及時識破假檢警詐騙手法，成功保住積蓄及相關證件。

員警獲報後立即趕赴現場協助。圖：警方提供

大園警分局大園派出所說明，日前接獲轄內某校園警衛通報，表示一名教職員疑似接獲假檢警來電，已經多次勸阻仍深信不疑，希望警方到場協助，員警獲報後立即趕赴現場。到場時發現楊女仍持續與一名自稱警方的男子進行通話，對方一見真正的員警現身，隨即切斷通話。

經了解，楊女接獲自稱郵局主任及刑警的來電，接著以偵查不公開為由，要求不得向任何人透露通話內容。警方立即向楊女說明，真正的檢警單位絕不會透過電話或視訊製作筆錄，也不會要求民眾保密案件內容、監管帳戶、交付款項及相關證件，隨即協助楊女下載警政服務APP。經員警耐心分析假檢警詐騙的慣用手法後，楊女這才驚覺自己險些受騙，頻頻向警方及熱心同事道謝。

大園分局呼籲，若接獲自稱司法機關或公務機關來電，要求配合辦案、監管帳戶或匯款，務必提高警覺，若有疑問可立即撥打165反詐騙專線或向警方查證。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園女教師遇假檢警稱涉刑案急壞 校警及時報案成功解危機