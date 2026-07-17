影／專詐旅日中國僑民千人受害！4人機房門窗貼符、喝符水求平安還是栽了

魏姓男子等4人在高市大樓設機房，專詐旅日中國僑民，謊稱被害人發送違法簡訊，假冒公安洗腦，千人受害，一人已匯款近120萬元；橋頭地檢署指揮警方8日攻堅逮4嫌，發現犯嫌為求財求平安在門窗貼滿紙符還喝符水，但仍保不住4嫌遭羈押命運。

魏姓男子等4人在高市大樓設機房，專詐旅日中國僑民，千人受害，橋檢指揮警方攻堅逮人。記者石秀華／翻攝

橋頭地檢署日前接獲情資，指出不法集團在高雄市楠梓區成立詐騙機房進行詐騙，主任檢察官蘇恒毅、檢察官莊承頻指揮刑事局南部打擊犯罪中心、高市刑大、三民一及楠梓警分局，以及台中市大雅分局、嘉義市刑大共組專案小組追查。

檢警密集蒐證發現，魏姓和洪姓男子今年5月10日起，共同發起電信詐欺犯罪組織，並招募林姓和黃姓男子擔任話務機手，該集團承租楠梓區加昌路大樓民宅後，在屋內設立機房。

魏男等人專門針對旅日的中國籍僑民詐騙，先假冒中國通信管理局人員謊稱接收到被害人以手機發送的違法簡訊，再佯稱中國公安對被害人進行洗腦與監控；後假冒檢察官，要求被害人將款項匯入指定的人頭帳戶。

檢警蒐證屬實，8日執行搜索，並由保一總隊維安特勤人員實施攻堅，當場逮獲魏男等4嫌，並在屋內發現犯嫌為求財求平安，在每一處門窗處均貼上紙符，還泡符水喝，沒料仍栽在檢警手裡。

檢警在屋內搜出達千名被害人的名冊，其中已有被害人依指示匯款日幣 599 萬 3000 元折合台幣近120萬元，並查扣手機14支、筆電2台、平板、現金2 萬4000元、轎車及黑莓卡等證物。

案經檢察官莊承頻、洪若純複訊後，認魏男等4 人涉犯組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

魏姓男子等4人在高市大樓設機房，專詐旅日中國僑民，千人受害，橋檢指揮警方攻堅，犯嫌為求財求平安在門窗貼滿紙符還喝符水。記者石秀華／翻攝

魏姓男子等4人在高市大樓設機房，專詐旅日中國僑民，千人受害，橋檢指揮警方攻堅，犯嫌為求財求平安在門窗貼滿紙符還喝符水。記者石秀華／翻攝

魏姓男子等4人在高市大樓設機房，專詐旅日中國僑民，千人受害，橋檢指揮警方攻堅逮人。記者石秀華／翻攝

魏姓男子等4人在高市大樓設機房，專詐旅日中國僑民，千人受害，橋檢指揮警方攻堅，犯嫌為求財求平安在門窗貼滿紙符（紅圈處）。記者石秀華／翻攝