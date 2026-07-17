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影／網購400元紅毛丹要求「實名認證」最後索10萬 她一念保住積蓄
越南籍宋姓女子想念家鄉味，網購400元10斤紅毛丹，依指示「實名認證」，對方卻指未完成致賣家帳戶遭凍結，要求宋轉匯10萬元，否則有法律責任。宋捧10萬匯款前，突想到鼓山分局警方曾辦反詐騙宣導，帶現金至警所詢問，被警方攔阻，保住積蓄。
鼓山警分局指出，越南籍宋姓女子（40歲）因想念家鄉風味的水果，瀏覽社群網站看到紅毛丹的廣告，因網站標榜1斤才40元比市價便宜4、5倍，宋女欣喜下，一口氣訂了10斤共400元的紅毛丹。
後賣家要求宋女先實名認證，宋依指示操作，對方又稱宋未完成認證，導致賣家的帳戶遭凍結無法買賣，威脅宋要轉匯10萬元，否則將涉法律責任。
宋女嚇到，捧10萬元準備以無摺匯款前，經過旗津分駐所，想到先前警方曾宣導反詐騙，於是走進警所諮詢，警員王鴻堯與警專實習生劉錦鴻得知經過，當場機會教育她遇到典型的「一頁式詐騙」廣告，及時阻止宋女匯款，讓她保住10萬積蓄。
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