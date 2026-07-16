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黑幫設投資詐騙水房3個月洗錢2000萬 首腦北上公祭「穿金戴銀」落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

竹聯幫弘仁會當組長的李姓男子， 1年多前在高雄設水房，收受35名投資遭詐騙被害人約2000萬後洗錢，刑事局南部打擊犯罪中心獲報去年中旬蒐證，發現李男出入開保時捷、戴勞力士及金項鍊、戒指，10月初掌握李男和手下北上參加公祭前逮人。

刑事局南部打擊犯罪中心第四隊去年中旬接獲線報，指曾涉及毒品、詐欺及槍砲案件的竹聯幫弘仁會一名李姓組長（33歲），去年4月至6月間和境外機房合作，在高雄市設立水房，專門收受全台落入假投資詐騙陷阱的被害人繳交的款項，再透過虛擬貨幣將贓款悉數轉移至境外機房，以賺取高額報酬。

南打和三民一警分局以及屏東枋寮分局成立專案小組追查，發現李男將手下分為車手、收水手，分布在高雄市公園、旅館、停車場等偏僻處所，收取被害人面交或匯款後，逐層傳遞贓款，經4次轉手後，再匯至李男洗錢水房，以規避警方查緝。

警方監控發現，李男出入開保時捷名車，手下駕駛有「明星保母車」之稱的Toyota Alphard，李男身上配戴勞力士金表以及金項鍊、金戒指，一身穿金戴銀宛如「土豪」。

去年9月底，警方掌握李男和手下從高雄北上台北市北投區準備參加10月初黑幫公祭，在公祭前，10月1日先在旅館動手抓人，逮獲李男及其多名手下，警方認為李男及手下身上配戴金飾，均為犯罪所得，全部查扣2.2兩。

另在11月10日發動搜索，兩波行動共逮獲李男及李姓（28歲）和周姓（30歲）兩名主要幹部，以及11男、4女等共計18名犯嫌，並查扣保時捷、Toyota Alphard、國產車及手表2支、贓款11萬7000元、作案手機13支以及懸掛在水房的「紫醉金迷」匾額。

警方清查，遭境外機房以假投資詐騙的共有35人，李男水房在短短3個月內幫忙洗錢約2000萬，其中一名台中市家庭主婦彭姓女子（56歲）被騙223萬。

全案警詢後，依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例及詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢偵辦，其中首腦李男及王姓水房幹部2人，經法院裁定羈押禁見。

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刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯配戴的金飾。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯配戴的金飾。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯配戴的金飾、保時捷名車及贓款11萬餘元及犯案工具等物。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯配戴的金飾、保時捷名車及贓款11萬餘元及犯案工具等物。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯配戴的金飾。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯配戴的金飾。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯的Toyota Alphard保母車。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯的Toyota Alphard保母車。記者石秀華／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯配戴的金飾、保時捷名車及贓款11萬餘元及犯案工具等物。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心破獲竹聯幫弘仁會設立的投資詐騙水房，逮18名嫌犯，起出嫌犯配戴的金飾、保時捷名車及贓款11萬餘元及犯案工具等物。記者石秀華／翻攝

詐騙 洗錢 竹聯幫

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