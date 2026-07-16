黑幫設投資詐騙水房3個月洗錢2000萬 首腦北上公祭「穿金戴銀」落網
在竹聯幫弘仁會當組長的李姓男子， 1年多前在高雄設水房，收受35名投資遭詐騙被害人約2000萬後洗錢，刑事局南部打擊犯罪中心獲報去年中旬蒐證，發現李男出入開保時捷、戴勞力士及金項鍊、戒指，10月初掌握李男和手下北上參加公祭前逮人。
刑事局南部打擊犯罪中心第四隊去年中旬接獲線報，指曾涉及毒品、詐欺及槍砲案件的竹聯幫弘仁會一名李姓組長（33歲），去年4月至6月間和境外機房合作，在高雄市設立水房，專門收受全台落入假投資詐騙陷阱的被害人繳交的款項，再透過虛擬貨幣將贓款悉數轉移至境外機房，以賺取高額報酬。
南打和三民一警分局以及屏東枋寮分局成立專案小組追查，發現李男將手下分為車手、收水手，分布在高雄市公園、旅館、停車場等偏僻處所，收取被害人面交或匯款後，逐層傳遞贓款，經4次轉手後，再匯至李男洗錢水房，以規避警方查緝。
警方監控發現，李男出入開保時捷名車，手下駕駛有「明星保母車」之稱的Toyota Alphard，李男身上配戴勞力士金表以及金項鍊、金戒指，一身穿金戴銀宛如「土豪」。
去年9月底，警方掌握李男和手下從高雄北上台北市北投區準備參加10月初黑幫公祭，在公祭前，10月1日先在旅館動手抓人，逮獲李男及其多名手下，警方認為李男及手下身上配戴金飾，均為犯罪所得，全部查扣2.2兩。
另在11月10日發動搜索，兩波行動共逮獲李男及李姓（28歲）和周姓（30歲）兩名主要幹部，以及11男、4女等共計18名犯嫌，並查扣保時捷、Toyota Alphard、國產車及手表2支、贓款11萬7000元、作案手機13支以及懸掛在水房的「紫醉金迷」匾額。
警方清查，遭境外機房以假投資詐騙的共有35人，李男水房在短短3個月內幫忙洗錢約2000萬，其中一名台中市家庭主婦彭姓女子（56歲）被騙223萬。
全案警詢後，依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例及詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢偵辦，其中首腦李男及王姓水房幹部2人，經法院裁定羈押禁見。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。