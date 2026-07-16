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板橋警圍捕詐團車手遭衝撞 警匪街頭追逐逮2人扣40萬贓款

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋警方今天下午3時許接獲線報圍捕詐欺車手，不料44歲劉女與20歲黃男竟開車加足油門衝撞警車逃逸。警方展開圍捕最後在觀光街將2人攔下當場逮捕，並起出40萬贓款及毒品，詢後將依詐欺、洗錢、公危（毒駕）及妨害公務等罪嫌送辦。

板橋警分局日前接獲詐欺案件，經多日蒐證監控後，掌握車手今天下午3時許將在板橋區漢生東路交付現金。偵查隊刑警前往埋伏，發現劉姓女子與黃姓男子現身正要取款，警方立即一擁而上逮人。

不料劉女與黃男見狀竟跳上車猛踩油門衝撞警車後逃逸，警方立即尾隨追捕，警匪就在板橋市區大馬路上展開追逐。警方追至觀光街時看準時機將嫌犯車輛前後夾擊攔下，隨即持警棍敲破車窗將車上的黃男、劉女強行拉下車逮捕。

警方經搜索在車內起獲40多萬元贓款、K他命及手機等物，詢後將依詐欺、洗錢防制法、妨害公務、公共危險罪（毒駕）、毒品等罪嫌，將2人移送新北檢偵辦，並持續追查詐團上游。

警方敲破車窗將駕駛黃男拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方敲破車窗將駕駛黃男拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝

警方將後座的劉女拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將後座的劉女拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝

詐團 贓款 車手

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