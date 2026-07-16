台中資訊公司掩護洗錢 刑事局：台泰合作破獲

台中地檢署今天偵結跨國博弈水房洗錢案，查出沈男等人涉嫌在台中設立資訊公司洗錢，依洗錢等罪嫌起訴沈男等15人。刑事局進一步說明，本案是由台灣、泰國合作破獲。

刑事局今天召開「台泰警方合作破獲跨國洗錢集團」記者會，根據新聞資料，泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局在清邁查獲由馬來西亞及泰國犯嫌操控的洗錢水房，發現疑有台灣犯嫌同步在台灣經營洗錢水房。

泰國警方與刑事局駐泰國聯絡組交換情資，由刑事局國際科組成專案小組跟監調查，發現台灣沈姓男子涉嫌出資在台中開設資訊公司，並在中市西屯區租高級商辦大樓當據點，委由41歲莊姓女子掛名公司負責人及對外招募人員。

警方跟監發現，此家資訊公司全天候營運，對外為資訊公司，實則跟泰國籍犯嫌合作架設博弈網站，專門提供給泰國民眾下賭，並涉嫌協助洗錢等不法行為。

警方表示，沈姓男子為首集團為製造斷點，租用數百個泰國人頭銀行帳戶，企圖把金流分散至不同國家。刑事局4月先赴沈姓主嫌在台中市七期豪宅內搜索，並於6月循線逮捕其他共犯，此案緝獲15人到案。泰警則循線在當地逮捕3名犯嫌到案。

另方面，台中地檢署發布新聞稿表示，本案洗錢總金額達新台幣46億9335萬餘元（以泰銖49億4453萬餘元換算），集團從中獲利金額達15億9913萬餘元。

檢察官今天將沈男等15人，依涉嫌違反組織犯罪防制條例、刑法賭博及洗錢防制法等罪嫌起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得。