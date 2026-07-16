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詐騙水房設4層斷點洗錢 警逮18人2嫌收押

中央社／ 高雄16日電

南部打擊犯罪中心追查假投資詐騙金流，破獲李姓男子為首的黑幫洗錢水房。集團透過4層斷點躲避查緝。警方逮捕18人，初查35人受害，財損逾2000萬元，其中李男等2人遭押。

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案，溯源追查不法金流時，發現有黑幫分子涉嫌租用民宅經營洗錢水房，經掌握犯嫌身分，隨即會同高雄市警察局三民第一分局、屏東縣警察局枋寮分局等單位共組專案小組，並報請高雄地檢署檢察官許紘彬指揮偵辦。

警方調查，集團由李姓控盤首腦負責與境外機房接洽。集團在接收被害人遭詐騙的匯款資訊後，便指揮旗下車手、收水手分成4小組，散布於公園、旅館、停車場等偏僻處所，逐層傳遞贓款。

專案小組查出，贓款為躲避查緝，經4次轉手製造斷點後，最終匯集至李男的洗錢水房。李男再透過虛擬貨幣將贓款悉數轉移至境外機房，藉此賺取高額報酬。

經數月蒐證釐清犯罪模式，專案小組鎖定嫌犯位於台北市北投區及高雄市前鎮區、小港區等據點，共發動3波查緝行動，趁李嫌等人下榻旅館時逮人，共帶回李姓控盤首腦、李姓水房首謀及周姓幹部等18人。現場查扣高級轎車2部、國產轎車1部、黃金首飾2.2兩、名牌手錶2支、贓款新台幣11萬7000元、點鈔機1台及水房匾額與作案手機13支等證物。

警方清查，此案被害人達35人，財損金額逾2000萬元。全案詢後依涉嫌刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；其中李姓控盤首腦及王姓水房幹部2人，經高雄地方法院裁定羈押禁見。

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