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女網友一句「親愛的」 鹿港近8旬翁陷網戀差點被騙走90萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮79歲陳姓老翁在網路認識1名女網友，被對方甜言蜜語打動，日前到金融機構欲匯給90萬元，行員懷疑他被詐騙報請警方協助處理，員警檢視他的手機有「親愛的」、「催促匯款」等訊息，判斷是假交友真詐財，經過勸阻才保住他的老本。

警方指出，鹿港派出所警員董冠廷、吳政諭，日前執行巡邏勤務時，接獲轄內金融機構行員通報，稱有民眾無故要提領90萬元現金，行員問提款用途時，則語帶保留說要借給朋友，行員認為他有遭詐騙的可能。

董冠廷、吳政諭立即趕到現場，見陳姓老翁正站在櫃台前等候，行員則藉機拖延時間。他們趨前關心時，一開始陳姓老翁堅決不願意說明提款原由，在員警不斷委婉勸說下，陳才說是要交給在網路認識的女網友。

陳男提供手機供員警查看訊息，有「親愛的」、「催促匯款」等訊息，員警直覺是假交友真詐騙的手法，除積極勸說外，還提供多起類似詐騙案例，陳姓老翁才恍然大悟，驚覺被騙，立即打消提款的念頭。

警方表示，老翁是在網路認識這名女網友，由於相談甚歡，並在對方其甜言蜜語下，才不疑有他，落入詐騙集團話術，才到金融機構辦理匯款。

警方提醒，民眾在進行網路購物或接到可疑電話時，要謹記「不、要、想」3步驟，可避免誤入詐騙集團陷阱和荷包免於失血。一、「不加LINE作私下交易」二、「要下載165各宣導管道」三、「想想商品便宜的可能性」、自我提高警覺心。如發現可疑人、事、物等情事，請立即撥打165反詐騙專線或110電話或可就近向分駐(派出)所報案。

鹿港分局鹿港派出所員警勸阻79歲陳姓老翁，打消匯款念頭。圖／警方提供
鹿港分局鹿港派出所員警勸阻79歲陳姓老翁，打消匯款念頭。圖／警方提供

鹿港 詐騙集團 網路

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