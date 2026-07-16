快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

「長官朋友要捐款」竟是詐騙 台東縣衛生局機警保住公庫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

詐騙集團連公家機關都不放過！台東衛生局日前接獲一通自稱是「長官友人」的電話，對方表示事業有成，希望捐款回饋社會，隨後還建立LINE群組，由假冒長官的帳號催促承辦人員盡速處理。所幸承辦人察覺有異，堅持當面向長官求證，及時識破詐騙，成功保住公庫資產。

縣府今天舉辦打詐記者會，由副縣長王志輝主持，並邀請險些受騙的衛生局職員分享經驗，希望提醒各公家機關、學校及公立醫院，提高警覺，慎防「假捐款、真詐財」的新型態詐騙。

衛生局指出，詐騙集團先假冒長官友人表示有意捐款，再邀請承辦人加入LINE群組，群組內甚至有假冒長官的帳號催促辦理流程。隨後對方傳送偽造的網銀轉帳截圖，聲稱款項已匯出，並以匯錯款、溢繳等理由，要求承辦人盡快退款至指定帳戶，企圖騙取公款。

幸好承辦人沒有依照LINE訊息辦理，而是依循正常行政程序，直接向長官當面查證，才發現整起事件都是詐騙集團精心設計的陷阱。

警察局表示，這類「假捐款」詐騙主要鎖定公家機關、學校及醫療院所，利用承辦人急於完成長官交辦事項的心理，以及對公益捐款的信任，降低戒心，再藉由假轉帳紀錄誘導退款。

警方也公布165打詐儀表板統計，台東縣今年6月共受理69件詐騙案件，財損2467萬餘元，案件數較去年同期減少31%，其中假投資案件減少50%；不過，財損最高的仍是假檢警詐騙，民眾仍須提高警覺。

警方提醒，不論公家機關或民間企業，遇到捐款、退款或資金往來，切勿僅憑電話、LINE訊息或轉帳截圖辦理，務必循正式程序並向相關人員查證。

台東縣警察局舉辦打詐記者會，分享衛生局成功識破「假捐款、真詐財」詐騙案例，提醒各機關提高警覺。圖／台東縣政府提供
台東縣警察局舉辦打詐記者會，分享衛生局成功識破「假捐款、真詐財」詐騙案例，提醒各機關提高警覺。圖／台東縣政府提供

台東縣衛生局承辦人因堅持當面向長官求證，成功識破詐騙集團設局，避免公庫資產受損。聯合報系資料照
台東縣衛生局承辦人因堅持當面向長官求證，成功識破詐騙集團設局，避免公庫資產受損。聯合報系資料照

捐款 衛生局 台東

延伸閱讀

錢轉自己戶頭也出事！網拍賣家踩陷阱 網銀帳密被詐團看光

詐團水房公司化營運 車手收錢全程GPS監控一周洗逾億

台中男陷黃金期貨假投資 警阻詐保百萬積蓄

又有台灣人在日本涉當車手被捕 日警查詐騙集團

相關新聞

全台最大虛擬幣商淪詐團洗錢水房 主謀施啟仁一審重判22年

國內最大虛擬貨幣商「幣想科技」涉與詐團勾結，藉由全台45間門市，利用虛擬貨幣協助詐團洗錢，短短一年多有逾千人受害，詐騙金額超過12.7億元，洗錢金流更突破23億元。士林地院今一審宣判，認定有天道盟背景的主謀施啟仁涉犯非法提供虛擬資產服務、加重詐欺及洗錢等罪，判應執行有期徒刑22年，並沒收犯罪所得4371萬餘元。

「長官朋友要捐款」竟是詐騙 台東縣衛生局機警保住公庫

詐騙集團連公家機關都不放過！台東縣衛生局日前接獲一通自稱是「長官友人」的電話，對方表示事業有成，希望捐款回饋社會，隨後還建立LINE群組，由假冒長官的帳號催促承辦人員盡速處理。所幸承辦人察覺有異，堅持當面向長官求證，及時識破詐騙，成功保住公庫資產。

AI美女頭像甜喊「寶寶」！已婚阿伯心花怒放領百萬投資結局曝

從事電腦工程師的張姓男子本月3日至高市某銀行解百萬定存，警方獲報到場，張稱要裝潢房子用，但張男妻子卻稱沒房子要裝修，後警方檢視手機，才發現AI美女頭像甜喊張男「寶寶」，讓張男心花怒放險變肥羊，後和警方合作逮獲取款車手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。