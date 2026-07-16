「長官朋友要捐款」竟是詐騙 台東縣衛生局機警保住公庫

詐騙集團連公家機關都不放過！台東縣衛生局日前接獲一通自稱是「長官友人」的電話，對方表示事業有成，希望捐款回饋社會，隨後還建立LINE群組，由假冒長官的帳號催促承辦人員盡速處理。所幸承辦人察覺有異，堅持當面向長官求證，及時識破詐騙，成功保住公庫資產。

縣府今天舉辦打詐記者會，由副縣長王志輝主持，並邀請險些受騙的衛生局職員分享經驗，希望提醒各公家機關、學校及公立醫院，提高警覺，慎防「假捐款、真詐財」的新型態詐騙。

衛生局指出，詐騙集團先假冒長官友人表示有意捐款，再邀請承辦人加入LINE群組，群組內甚至有假冒長官的帳號催促辦理流程。隨後對方傳送偽造的網銀轉帳截圖，聲稱款項已匯出，並以匯錯款、溢繳等理由，要求承辦人盡快退款至指定帳戶，企圖騙取公款。

幸好承辦人沒有依照LINE訊息辦理，而是依循正常行政程序，直接向長官當面查證，才發現整起事件都是詐騙集團精心設計的陷阱。

警察局表示，這類「假捐款」詐騙主要鎖定公家機關、學校及醫療院所，利用承辦人急於完成長官交辦事項的心理，以及對公益捐款的信任，降低戒心，再藉由假轉帳紀錄誘導退款。

警方也公布165打詐儀表板統計，台東縣今年6月共受理69件詐騙案件，財損2467萬餘元，案件數較去年同期減少31%，其中假投資案件減少50%；不過，財損最高的仍是假檢警詐騙，民眾仍須提高警覺。

警方提醒，不論公家機關或民間企業，遇到捐款、退款或資金往來，切勿僅憑電話、LINE訊息或轉帳截圖辦理，務必循正式程序並向相關人員查證。

台東縣警察局舉辦打詐記者會，分享衛生局成功識破「假捐款、真詐財」詐騙案例，提醒各機關提高警覺。圖／台東縣政府提供