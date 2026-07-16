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AI美女頭像甜喊「寶寶」！已婚阿伯心花怒放領百萬投資結局曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

從事電腦工程師的張姓男子本月3日至高市某銀行解百萬定存，警方獲報到場，張稱要裝潢房子用，但張男妻子卻稱沒房子要裝修，後警方檢視手機，才發現AI美女頭像甜喊張男「寶寶」，讓張男心花怒放險變肥羊，後和警方合作逮獲取款車手。

鳳山警分局忠孝派出所7月3日接獲轄內銀行通報，指一名63歲張姓男子欲提領100萬元現金，行員察覺用途可疑，懷疑張遭詐騙，通知警方到場協助。

警方到場後，張男聲稱領百萬元是要裝修五甲一路的房子用，因支吾其詞，警方去電詢問張男妻子，張妻稱沒有房子要裝修，丈夫平常也不會用這麼多錢，機警的實習女警一再追問，張男才說要投資。

後男警檢視張男手機，才發現原來張男落入愛情詐騙陷阱，一名長髮大眼的AI美女頭像，對張男噓寒問暖，還甜喊已婚的張男「寶寶」，唆使他投資，並指示到銀行領錢，「若警察問的話，不要讓警察介入，說已經簽約了」。

警方當場以投資遭詐騙案例對張曉以大義，張才恍然大悟，後警方將計就計，請張男依約面交，在五甲一路逮獲收款的34歲李姓男子。

警方查出李男從事電腦工程工作，現身取款時，埋伏警力立即上前表明身分，當場將其查緝到案，並查扣手機等相關證物，全案依法移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方深入調查發現，李男本身從事電腦工程工作，透過交友軟體認識也是AI生成的美女頭像，稱經營電商，對方每天噓寒問暖，讓身為電腦工程師的李男也被洗腦，幫詐團代收貨款、面交取款；李男落網後，實習員警詢問：「你有見過本人嗎？」讓李男當場愣住，才驚覺落入詐團陷阱，懊悔不已。

AI美女頭像甜喊高雄已婚張姓男子「寶寶」，唆使張領百萬投資，幸高市鳳山分局警方及時阻止逮取款車手。記者石秀華／翻攝
AI美女頭像甜喊高雄已婚張姓男子「寶寶」，唆使張領百萬投資，幸高市鳳山分局警方及時阻止逮取款車手。記者石秀華／翻攝

AI美女頭像甜喊高雄已婚張姓男子「寶寶」，唆使張領百萬投資，幸高市鳳山分局警方及時阻止逮取款車手。記者石秀華／翻攝
AI美女頭像甜喊高雄已婚張姓男子「寶寶」，唆使張領百萬投資，幸高市鳳山分局警方及時阻止逮取款車手。記者石秀華／翻攝

AI美女頭像甜喊高雄已婚張姓男子「寶寶」，唆使張領百萬投資，幸高市鳳山分局警方及時阻止逮取款車手。記者石秀華／翻攝
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AI美女頭像甜喊高雄已婚張姓男子「寶寶」，唆使張領百萬投資，幸高市鳳山分局警方及時阻止逮取款車手。記者石秀華／翻攝
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AI美女頭像甜喊高雄已婚張姓男子「寶寶」，唆使張領百萬投資，幸高市鳳山分局警方及時阻止逮取款車手。記者石秀華／翻攝
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AI美女頭像甜喊高雄已婚張姓男子「寶寶」，唆使張領百萬投資，幸高市鳳山分局警方及時阻止逮取款車手。記者石秀華／翻攝
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高雄 派出所 詐騙

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