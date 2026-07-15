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職棒球迷社團遭詐騙滲入 警局長穿「兄弟象165球衣」開球反詐

聯合報／ 記者林伯驊李宗祐／嘉義即時報導

職棒熱潮也成詐騙集團目標，警方發現，不法集團涉滲入中職球迷社團，用比賽門票到球隊周邊商品成為誘餌，騙點入連結來詐財；為此，嘉義市警察局長陳明志今晚到兄弟象主場賽事開球，警局也設反詐騙攤位讓民眾體驗詐騙情境。

嘉市警局指出，近期統計發現，詐騙集團於職棒球迷周邊商品交流社團內，以販售商品、比賽門票，甚至「免費贈送」應援小物為餌，誘使球迷點擊假「賣貨便」連結，再以「未完成實名制認證」、「訂單遭鎖定」、「帳戶凍結」等話術，引導被害人轉帳甚至寄出提款卡。

嘉市警局和中信兄弟職棒球場舉辦反詐主題日，昨和今天在嘉義市立棒球場，結合中華職棒中信兄弟對戰味全龍賽事，昨由市長黃敏惠、今市警局長陳明志擔任開球嘉賓。

陳明志身披中信兄弟訂製專屬「165」背號球衣登場，和「阻詐夥伴」中國信託商業銀行嘉義分行協理黃景安擔任打擊手，且「警察大白熊」化身主審站上本壘板，陳明志投出球，未落地漂亮進到野手岳東華的手套，寓教於樂吸引目光。

嘉市警局也在球場設置AR互動遊戲攤位，讓民眾透過擴增實境體驗詐騙話術情境。

市長黃敏惠說，感謝球迷朋友以熱情人潮展現棒球原鄉的活力與向心力，也感謝中信兄弟棒球隊、中國信託商業銀行嘉義分行共同響應公益、投入反詐宣導，展現企業社會責任。

陳明志說，近年在中央與地方跨域、跨局處合作、金融機構聯防攔阻，以及第一線員警積極宣導下，嘉市民眾財產損失金額已呈現逐年下降趨勢，將持續強化公私協力，並依不同年齡層、族群特性設計多元、分眾宣導內容，守護市民的財產安全。

嘉義市棒球場今登場兄弟象、味全龍之戰，嘉市警局前往擺攤做反詐騙宣導。圖／嘉市警局提供
嘉義市棒球場今登場兄弟象、味全龍之戰，嘉市警局前往擺攤做反詐騙宣導。圖／嘉市警局提供

嘉義市警察局長陳明志（左二）在今嘉義市棒球場的兄弟象、味全龍之戰賽前開球，宣導反詐騙。圖／嘉市警局提供
嘉義市警察局長陳明志（左二）在今嘉義市棒球場的兄弟象、味全龍之戰賽前開球，宣導反詐騙。圖／嘉市警局提供

嘉義市警察局長陳明志（中）在今嘉義市棒球場的兄弟象、味全龍之戰賽前開球，宣導反詐騙。圖／嘉市警局提供
嘉義市警察局長陳明志（中）在今嘉義市棒球場的兄弟象、味全龍之戰賽前開球，宣導反詐騙。圖／嘉市警局提供

嘉義市警察局長陳明志（左）在今嘉義市棒球場的兄弟象、味全龍之戰賽前開球，宣導反詐騙。圖／嘉市警局提供
嘉義市警察局長陳明志（左）在今嘉義市棒球場的兄弟象、味全龍之戰賽前開球，宣導反詐騙。圖／嘉市警局提供

中信兄弟 詐騙集團 棒球

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