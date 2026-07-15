台中男陷黃金期貨假投資 警阻詐保百萬積蓄
台中林姓男子在網路認識自稱理財顧問的網友，對方稱有管道投資海外黃金期貨，他日前到銀行要匯款新台幣100萬元，行員發現有異報案，警方到場確認為詐騙手法，阻詐避免損失。
台中市警局太平分局今天發布新聞稿表示，太平派出所13日下午1時多，接獲轄內銀行行員報案，有一名男子要匯大筆金額至不明帳戶，疑遭詐騙請警方前往協助。
員警到場了解，60多歲的林姓男子日前在網路上，加入某投資群組並認識一名自稱投資理財顧問的網友，對方表示近期黃金等原物料回跌，有管道可投資海外黃金期貨且低手續費，林男便依指示下載App軟體，以利日後操作黃金期貨買賣。
林男當天到銀行準備匯款100萬元到網友指定帳戶，行員詢問發現有異通報警方。經員警查看林男與網友訊息紀錄，確認為典型「假投資」詐騙手法，警方告知相關案例，並請林男傳訊息告知對方有警方關切，網友卻已讀不回，才讓林男相信遭詐，感謝警方與行員協助保住積蓄。
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