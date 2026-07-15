罪犯待遇差很大！日警再逮台灣詐騙車手 Cheap讚：無碼高清公開

日本東京警方近期破獲詐騙集團，逮捕2名台灣人，年紀最小的少女僅19歲，另一位則是29歲楊姓女嫌，她們用假投資真詐騙的話術，誘騙被害人加入LINE群組，成功騙取了一名80多歲老奶奶的現金，總計1700萬日圓（約新台幣337萬元）。網紅Cheap在臉書酸說，有夠缺德，台灣詐騙真是「原汁原味輸出日本」。

日本近期破獲了一個由台灣人組成的跨國詐騙集團，騙走一名老奶奶337萬元。圖擷自TBS News

Cheap在臉書表示，這只是抓到車手而已，幕後老大不知在哪裡的豪宅吹冷氣。Cheap指出，日本連車手都要關很久，至少2~5年起跳，而且日本監獄是出了名的「嚴格管教」，採用軍事化管理，犯人在監獄跟新訓一樣，走路是軍人齊步走，還要精神答數、轉彎轉直角，不能東張西望。

他感嘆，在台灣的犯罪者有各種人權保障，臉要打馬賽克、名字要遮住，反觀日本直接將姓名、年紀、無碼高清正面照大公開。不少網友留言，「台灣連犯罪者的名字也只能說出姓，永遠無法知道誰是嫌犯，這就是司法對歹徒的保護傘」、「肖像權很重的日本，倒是對這些罪犯不客氣」。

包括日本電視台（Nippon TV）、日本經濟新聞及日本TBS電視台皆有報導此事件，19歲少女承認犯案並稱，「有人找我來日本說有可以幫忙收錢的工作」。楊嫌則疑似與他人共謀，冒充一家實際存在的美國投資公司員工，謊稱「用人工智慧系統可獲得600%利潤」進行詐騙。

目前台灣對犯罪者的保護包括4大法律原則，第一，無罪推定原則（《刑事訴訟法》第154條），在法院正式判決有罪確定前，任何人皆應推定為無罪。若過早公開未定讞嫌疑人的長相，可能造成未審先判及侵害名譽。

第二，人格權與肖像權（《民法》第18條及第195條），保障個人的身體、健康、名譽及隱私，未經同意任意拍攝、散佈他人照片可能構成侵權行為。

第三，個人資料保護（《個人資料保護法》），嫌疑人的姓名、照片等均屬於個人資料，若非為防止犯罪或公共利益等法定事由，公佈他人個資將面臨違法風險。

第四，兒少隱私特別保護（《兒童及少年福利與權益保障法》第69條），嚴格禁止媒體透過報導或照片等方式，公開涉及犯罪案件之「兒童及少年」（包含加害人與被害人）的姓名及長相等足以識別身分的資訊。