詐團水房公司化營運 車手收錢全程GPS監控一周洗逾億

詐騙集團收錢不再只靠車手單線交款，北市刑大偵破一個企業化水房，旗下成員分工細到有人收錢、有人監控、有人點鈔錄影，車輛還裝GPS防止黑吃黑。警方追查發現，這個水房長期在雙北、基隆、桃園流竄收取詐款，必要時還南下支援台中，光一周經手金流就超過1億元。

北市刑大偵四隊去年底接獲被害人報案，指遭詐騙集團以假投資名義騙走大筆現金。警方原先追查被害人交款流向，逐步鎖定一個負責收水、洗錢的集團，半年內發動四波搜索，查獲郭姓主嫌等36人，其中14人遭羈押，查扣現金1500萬餘元、汽車、手機、點鈔機及相關犯罪文件。

警方調查，郭男有天道盟美鷹會背景，疑負責替境外詐欺機房處理贓款。詐團先透過臉書、IG等社群平台刊登假投資廣告，誘使民眾加入Line投資群組、下載假投資APP，再以保證獲利、穩賺不賠等話術騙民眾匯款或面交現金；等被害人想出金，又以保證金、稅金、手續費等名目繼續榨錢。

這個水房收錢流程已接近公司化管理，警方發現，集團每天至少安排3輛車在北北基桃活動，由車隊載收水成員到指定地點向車手收取詐款，交款時還分成「1號」、「2號」等不同層級接手，旁邊另有成員負責監控，確認車手是否交足款項、現場是否遭警方跟監。

現金送回水房後，成員會當場點鈔、錄影存證，再透過黃金交易、虛擬資產等方式層層洗錢，最後將款項匯往境外。警方說，這類流程一方面是製造斷點，另一方面也是詐團內部防弊，避免第一線車手或收水成員私吞款項。

專案小組也發現，集團使用的多是權利車，車輛本身可能有債務、貸款或產權問題，即使被查扣，也不容易直接追到幕後金主；車內另加裝GPS，幕後成員可即時掌握車輛位置，確認收水路線及交款狀況。

警方目前清查14名被害人，財損約5000萬元，案件型態包括假投資、感情詐騙等，據了解，警方是在追查被害人款項流向時，先掌握水房，再往上清出收水車隊、監控手及幕後調度成員，最後鎖定郭男為主要籌謀者。

北市刑大報請台北地檢署指揮偵辦，陸續查扣郭男住處現金900萬元，另在其他成員處所查扣600萬餘元現金。全案依組織、加重詐欺、洗錢及詐欺等罪嫌移送偵辦，警方持續追查上游詐欺機房及境外金流。

北市刑大大隊長丁靖表示，北市今年6月受理詐欺案1224件，財損7億6567萬餘元，其中假投資詐欺114件，財損1億9312萬餘元，約占總財損四分之一。警方分析，詐團常冒用名人、財經專家或藝人名義，在社群平台投放投資廣告，再把民眾導向假投資網站或APP，要求匯款、面交現金，或購買虛擬貨幣、黃金。

台北市刑大偵破企業化水房，逮捕30餘名嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大偵破企業化水房，逮捕30餘名嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大偵破企業化水房，逮捕30餘名嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大偵破企業化水房，逮捕30餘名嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大偵破企業化水房，逮捕30餘名嫌犯。記者廖炳棋／翻攝