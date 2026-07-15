縣長肖像常被盜用 雲林AI打敗AI一個月揪413則詐騙廣告

雲林縣政府針對新型態詐騙威脅，攜手鴻海科技集團合作導入Watchmen 偽冒偵測系統，推動AI智慧防詐，今發表初步成果，系統在今年6到7月偵測出413則高風險廣告，全數提報申訴並下架，成功將詐騙訊息攔截在民眾接觸前。雲林縣長張麗善的圖像多次被盜用「賣農產」，現在透過AI打敗AI，提前阻斷詐騙發生。

張麗善今宣布啟動「AI防詐智慧城市」，在鴻海科技集團智慧城市生態系架構下，結合Gogolook防詐科技與縣警局執行能量，導入Watchmen偽冒偵測系統，建立全國少見的在地化AI防詐模型，讓防詐模式從過去受害後偵辦，提前到接觸前阻斷。

縣警局指出，雲林是農業大縣，高齡人口比例高，民眾普遍信任地方首長、縣府、農會、青農及在地農產品牌，詐騙集團經常偽冒縣長肖像、地方品牌，甚至搭配健康養生話術販售來源不明商品，經分析發現，詐騙集團採快速更換內容、分散投放等方式規避平台查緝，人工巡查效率有限，更常出現詐騙頁面才下架、另一個新頁面立即生成的情況。

Watchmen系統今年6月至7月投入運作，1個月內即偵測出413則高風險偽冒廣告，全部完成提報並成功下架，平均處理時間壓縮至24小時內，有效降低詐騙訊息擴散風險。

張麗善表示，自己曾多次遭冒用照片販售農產品，如今詐騙集團常用AI自動生成內容，政府唯有運用AI科技，才能跑在詐騙前面，在民眾接觸之前阻斷。

縣警局長黃富村表示，根據165打詐儀錶板統計，雲林今年6月與2024年8月公開統計初期相比，詐欺案件受理數減少282件、降幅58.87%；財產損失減少1.94億元，降幅達81.17%。目前雲林最常見的詐騙手法仍以網路購物詐騙為主，占整體案件約27%，未來將持續透過AI偵測與科技防詐機制，降低偽冒廣告流竄，守護民眾財產安全。

雲林縣政府針對新型態詐騙威脅，攜手鴻海科技集團合作導入Watchmen 偽冒偵測系統，推動AI智慧防詐，今發表初步成果。記者陳雅玲／攝影