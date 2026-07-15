協尋兩少女的省思 台中市議員江和樹籲：注意網路利用民俗傳說詐騙

台中市議員江和樹昨接獲一名新北市家長求助協尋女兒和女兒的表妹，經他反映給警方後順利找到這兩位分別年僅13歲及11歲的少女。當時她們正和一名男子在一起，警方正進一步釐清案情。江和樹今開記者會進一步表示，整起事件暴露出一個值得全社會重視的問題，就是未成年人在網路上接觸陌生人的風險。

江和樹說，據家長向他反映及提供的相關對話內容，顯示兩少女是在網路上接觸一名探險直播主，過程中曾提及狐仙佛牌、靈異體質等話題，家長十分擔心孩子因此逐漸對對方產生信任，進而影響判斷，而最終真的離家南下。

他說，相關細節仍應由警方進一步調查釐清、依法認定，他也尊重所有合法宗教信仰，無意影射任何宗教，但如果有人利用宗教、佛牌、狐仙、靈異等話題去刻意接近未成年孩子、建立信任，甚至影響孩子的行為與判斷，這樣的情況就值得高度重視，也應由警方徹底調查。若涉及違法，更應依法究辦。

江和樹說，現在的未成年青少年每天接觸直播、社群平台及各種網路內容，真正令人擔心的，不一定是傳統詐騙，而是有人透過長時間互動，一步一步取得孩子的信任，讓孩子失去戒心。

他呼籲，家長除了關心孩子的課業，也應多了解孩子平時接觸哪些直播、加入哪些群組、與哪些網友互動；多一分陪伴、多一分關心，就可能避免一場悲劇發生。

江和樹說，這次兩名少女能夠平安回家，是大家最希望看到的結果，但也希望這起事件能成為社會共同的警訊。保護未成年人，需要家庭、學校、政府及社會共同努力，絕不能讓任何人利用孩子的單純與信任，成為下一個受害者。