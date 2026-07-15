害85人受騙！詐團「收簿手」成金流斷點 彰化地院判85罪

擔任詐團「收簿手」的李姓男子，被控加入詐欺集團，負責收取人頭帳戶存摺及金融卡，協助詐團製造金流斷點、掩飾犯罪所得流向，導致全台多名民眾受騙匯款，彰化地院審理認定共有85名被害人受害，依85個三人以上共同詐欺取財罪，分別判處李男有期徒刑1年2月至1年11月不等，另沒收作案用手機及犯罪所得2萬元。

判決指出，李男加入詐欺集團後，擔任收簿手角色，負責收取詐騙集團使用的人頭帳戶資料，讓被害人匯入的款項經由多層帳戶轉匯，以掩飾金流及資金去向。

李男犯行遍及多起案件，共造成85名被害人受害，每名被害人均視為一罪，因此共論處85罪。彰化地院依各案被害情形及詐得金額不同，分別量處1年2月至1年11月不等。

法院審酌，近年詐欺集團猖獗，不僅嚴重侵害民眾財產權益，也破壞社會信任，被告明知詐欺犯罪危害甚鉅，仍加入集團擔任收簿手，協助詐團收受贓款並製造金流斷點，助長詐騙犯罪氾濫，對社會治安危害不容小覷。

不過，法院也考量李男於偵查及審理期間均坦承犯行，且在集團內並非核心幹部，而是負責收簿工作的分工角色，因此依其犯罪動機、手段、犯罪所得、造成被害人損害及生活狀況等情形，分別量處前述刑度。

法院也表示，李男另有其他詐欺案件已判決或仍在審理中，未來可能與本案一併合併定執行刑，為避免重複裁判及保障被告程序權益，因此本案暫不定應執行刑，待所有案件確定後，再由檢察官依法聲請法院裁定。