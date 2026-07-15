詐團也有質檢員？龜山警方查獲「卡片檢測師」 過濾提款卡堪用與否

桃園市龜山警分局偵辦詐騙案，日前查獲詐團犯罪工具質檢員「卡片檢測師」，由於該角色十分罕見，員警直呼犯罪分工越來越細膩。警方表示，全案目前共有43名被害人，贓款9萬餘元，檢察官已依詐欺、洗錢等罪起訴「檢測師」，後續將向上溯源。

警方指出，此次行動查獲的「卡片檢測師」是29歲施姓男子，其憑藉電能資訊專長，先在網路上蒐集購買人頭帳戶與提款卡，再利用網路銀行檢查卡片有無被列為警示帳戶，以免詐騙贓款無法提領，還被警方盯上。為躲避警方追緝，操作網銀時還會利用程式隱匿位置。

施男確認卡片堪用後，隨即將帳號提供給集團，以假網拍、虛擬遊戲詐騙、釣魚簡訊及解除分期付款等多元手法誘騙被害人匯款，待被害人匯款後，再指派下線車手提領現款，而車手頭扣除提領酬勞後，將餘款回繳至「水房」。

​警方放長線釣魚，今年3月見時機成熟行動，在施男住處人贓俱獲，現場查扣詐騙用金融卡14張、贓款9.2萬元、手機4支與筆電1部，深入追查後，全案受害人多達43名，而檢方已於5月依詐欺、洗錢等罪起訴施男。

桃園市龜山警方查獲擔任詐團「卡片檢測師」的施姓男子。圖／警方提供