快訊

賴子弟兵台南初選、黨部主委連吞敗 本命區是否大震盪

專家曝新颱風最快生成時間 未來1周太陽毒辣午後熱對流雷雨開轟

世足賽／法西4強戰主審又出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：他夠格執法嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE視訊「分享螢幕」新型詐騙法 東勢警分局長：不分享手機螢幕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市警局東勢分局長蘇玉坪昨接受警察廣播台台中分台專訪時表示，近期出現結合LINE視訊「分享螢幕」功能的新型詐騙手法。歹徒假冒客服人員，以協助認證、解除異常或退款等理由，誘導民眾開啟螢幕共享功能，即時監看網銀操作、驗證碼及付款資訊，再迅速盜刷帳戶或盜領存款；他提醒民眾，視訊通話絕對不要分享手機螢幕。

分局長蘇玉坪也宣導預防犯罪，他表示，毒品及酒精會嚴重影響駕駛判斷能力，危害自身安全，更可能造成無辜民眾傷亡。政府近期積極推動毒駕防制作為，透過加強查緝、提高刑責及完善法制等措施，展現打擊毒駕、酒駕的決心。東勢分局持續規劃取締酒駕、毒駕及危險駕車等專案勤務，透過機動巡邏、路檢攔查及交通安全宣導，降低事故發生風險，營造安全用路環境。

反詐騙宣導內容，蘇玉坪指出，投資詐騙仍高居詐欺案件前幾名，詐騙集團常利用Facebook、Instagram、LINE等社群平台，假冒投資老師、分析師或網友，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘騙民眾加入投資群組或下載假投資APP，再要求購買虛擬貨幣或多次面交投資款項，待被害人欲提領獲利時，即以保證金、帳戶異常等理由拒絕出金，造成鉅額財損。

他說近期更出現結合LINE視訊「分享螢幕」功能的新型詐騙手法。歹徒假冒客服人員，協助認證、解除異常或退款等理由，誘導民眾開啟螢幕共享功能，即時監看網銀操作、驗證碼及付款資訊，再迅速盜刷帳戶或盜領存款。他提醒，視訊通話絕對不要分享手機螢幕，更不要將付款碼、驗證碼或個人金融資訊提供給他人。

台中市警局東勢分局長蘇玉坪（左）昨接受警察廣播電台台中分台專訪，宣導預防犯罪等內容。圖／警方提供
台中市警局東勢分局長蘇玉坪（左）昨接受警察廣播電台台中分台專訪，宣導預防犯罪等內容。圖／警方提供

LINE 台中市 詐騙

延伸閱讀

錢轉自己戶頭也出事！網拍賣家踩陷阱 網銀帳密被詐團看光

打贏官司也拿不回錢？直擊詐騙求償核心 徵信專家坦言：一紙空文機率高

網友誆騙幫還債、加入色情聊天室 大園男險損失8萬積蓄

收到「發票中獎通知」別急著點！他開心兌領400元 慘被盜刷2.4萬

相關新聞

詐團也有質檢員？龜山警方查獲「卡片檢測師」 過濾提款卡堪用與否

桃園市龜山警分局偵辦詐騙案，日前查獲詐團犯罪工具質檢員「卡片檢測師」，由於該角色十分罕見，員警直呼犯罪分工越來越細膩。警方表示，全案目前共有43名被害人，贓款9萬餘元，檢察官已依詐欺、洗錢等罪起訴「檢測師」，後續將向上溯源。

LINE視訊「分享螢幕」新型詐騙法 東勢警分局長：不分享手機螢幕

台中市警局東勢分局長蘇玉坪昨接受警察廣播台台中分台專訪時表示，近期出現結合LINE視訊「分享螢幕」功能的新型詐騙手法。歹徒假冒客服人員，以協助認證、解除異常或退款等理由，誘導民眾開啟螢幕共享功能，即時監看網銀操作、驗證碼及付款資訊，再迅速盜刷帳戶或盜領存款；他提醒民眾，視訊通話絕對不要分享手機螢幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。