LINE視訊「分享螢幕」新型詐騙法 東勢警分局長：不分享手機螢幕

台中市警局東勢分局長蘇玉坪昨接受警察廣播台台中分台專訪時表示，近期出現結合LINE視訊「分享螢幕」功能的新型詐騙手法。歹徒假冒客服人員，以協助認證、解除異常或退款等理由，誘導民眾開啟螢幕共享功能，即時監看網銀操作、驗證碼及付款資訊，再迅速盜刷帳戶或盜領存款；他提醒民眾，視訊通話絕對不要分享手機螢幕。

分局長蘇玉坪也宣導預防犯罪，他表示，毒品及酒精會嚴重影響駕駛判斷能力，危害自身安全，更可能造成無辜民眾傷亡。政府近期積極推動毒駕防制作為，透過加強查緝、提高刑責及完善法制等措施，展現打擊毒駕、酒駕的決心。東勢分局持續規劃取締酒駕、毒駕及危險駕車等專案勤務，透過機動巡邏、路檢攔查及交通安全宣導，降低事故發生風險，營造安全用路環境。

反詐騙宣導內容，蘇玉坪指出，投資詐騙仍高居詐欺案件前幾名，詐騙集團常利用Facebook、Instagram、LINE等社群平台，假冒投資老師、分析師或網友，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘騙民眾加入投資群組或下載假投資APP，再要求購買虛擬貨幣或多次面交投資款項，待被害人欲提領獲利時，即以保證金、帳戶異常等理由拒絕出金，造成鉅額財損。

他說近期更出現結合LINE視訊「分享螢幕」功能的新型詐騙手法。歹徒假冒客服人員，協助認證、解除異常或退款等理由，誘導民眾開啟螢幕共享功能，即時監看網銀操作、驗證碼及付款資訊，再迅速盜刷帳戶或盜領存款。他提醒，視訊通話絕對不要分享手機螢幕，更不要將付款碼、驗證碼或個人金融資訊提供給他人。