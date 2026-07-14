破解「二次詐騙」！公私協力防堵虛擬資產陷阱 專家傳授防禦心法

臺灣金融科技協會（TFTA）於6月舉辦「金融資安與反詐騙 — 虛擬資產詐騙手法破解」線上論壇，由幣託集團（BitoGroup）創辦人暨執行長鄭光泰主持，聯手刑事局偵查隊長洪丞奇與知名區塊鏈YouTuber水丰刀，從交易所、執法機關與民間教育三大視角深度拆解新型態科技詐騙，攜手築起最強金融防線。

水丰刀指出，虛擬資產詐騙的終極形態就是「二次詐騙」。不法集團的操作通常分為四個階段：首先，在受害者初期給予小額獲利後，慫恿投入大筆資金以獲取高額報酬；中後期拒絕出金，並編造補稅、保證金等各種藉口要求加碼，再誘導受害者將資金移往真假難辨的惡意App或網站；最後則是孤立受害者，阻止其向家人、外界求援，進而假冒律師或駭客宣稱能追回款項，誘使受害者落入二次詐騙的深淵。

幣託創辦人暨執行長鄭光泰說明，不法份子常利用資訊落差進行複合型詐騙。幣託身為合規交易平台，已投入巨大成本部署科技聯防，包含導入國際級 KYC 模組以有效辨識與監控客戶身分，落實反洗錢（AML）與防制資恐（CFT）要求；同時部署可疑交易監控系統主動偵測異常行為，並由客服團隊針對高風險用戶進行電話關懷。

在跨域聯防方面，交易所已串接檢調與銀行通報系統以共享可疑金流情資，並全力配合法務單位處置異常帳號。鄭光泰提醒，民眾可善用平台提供的安全機制，如通行密鑰 Passkey、二階段驗證器（2FA）等，自主提升帳號安全防護。

刑事局詐欺犯罪防制中心偵查隊長洪丞奇解析，虛擬貨幣詐騙中高達七成以上屬於「假交友結合投資」。詐騙集團常花費數月寒暄建立信任，再手把手引導受害者至國內合規交易所買入USDT穩定幣並轉入不法錢包。洪丞奇打破大眾迷思指出，許多被害人的資產消失並非錢包被駭，而是受害者缺乏資安觀念，不小心將私鑰或助記詞截圖外流，或盲目點擊惡意智能合約授權，形同「雙手奉上保險箱鑰匙」。

針對防範與反擊策略，洪丞奇建議民眾可至內政部警政署「打詐儀表板」查詢最新詐騙案例；若遇到可疑的錢包地址，也可善用鏈上工具核對該地址是否已被標記為高風險。若發現受騙，千萬不要立刻攤牌，以免被詐騙集團封鎖並銷毀證據，建議維持日常人設並佯稱資金被鎖定，利用對方貪婪心理主動提議面交現金，藉此配合檢警布局面交、引蛇出洞。

鄭光泰強調，打擊虛擬資產犯罪不能單打獨鬥，唯有透過交易所、執法機關、民間教育的公私協力，輔以民眾建立識詐與防禦觀念，才能打造真正安心的數位資產環境。身兼虛擬資產公會理事長的鄭光泰預告，國內業者將導入國際規範Travel Rule（旅行規則），透過蒐集並驗證發送方與接收方資訊以強化交易監控，有效防制洗錢及資恐風險，進一步提升金融體系的透明度。