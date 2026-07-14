面交現金約300萬元委託代炒股被詐 車手、收水手均判刑3年以上

洪姓女子、盧姓男子加入詐欺集團，洪女當面交車手，盧男當收水車手，自今年3月起接受詐團指示，洪女分別到雲林縣、田中鎮收取合計現金299萬5千元，轉交收水手。彰化地方法院審結，依犯詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪，判處洪女3年4月、盧男累犯判處3年2月。

判決書指出，洪女、盧男今年3月分別加入身分不詳、通訊軟體line暱稱「青山綠水」、「蔡主管」等成員組成，以投資名義騙取民眾財務的欺團，洪女擔任面交車手，盧男擔任收水車手，接受詐團指示，今年3月到雲林縣二崙村、彰化縣田中鎮，向同一名被害人分別收取150萬元、149萬5千元「投資款」，洪女交付偽造「雲嘉國際股份有限公司」收款憑證給被害人。

洪女在雲林縣二崙村收到現金，轉交給身分不詳收水手，到田中鎮收現金則轉交盧男，洪女先從149萬5千元中抽出5千元作為自己報酬。彰化警方埋伏逮捕洪女、盧男，查扣工作手機、藍芽耳機、贓款149萬5千元和工作證等證物。洪女、盧男犯在彰檢偵查時均辯稱「我不知道是在做詐騙」。

彰化地院審酌，念及兩人在院審時終能坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡參與本案犯行的程度、分工角色。犯罪所造成的損害，洪女向被害人兩次取款侵害同一法益屬接續犯，暨兩人自述智識程度、家庭生活及經濟等一切情狀，判處如主文所示之刑。可上訴。