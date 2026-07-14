嘉義市政府警察局打造AR實境互動防詐遊戲「廢柴探長：不准搶走我的罐罐！」，將真實詐騙手法設計成沉浸式闖關體驗，今天在IASE榮耀盛典勇奪「城市韌性與安全教育組」首獎，嘉義市政府也同步獲得非六都最高榮譽「城市影響力治理獎」，展現創新防詐與城市治理成果。

嘉義市警察局表示，有別於傳統舉牌、發傳單等宣導方式，警方攜手嘉義在地錦田雲端科技公司，以真實詐騙案例為藍本，共同開發AR實境互動遊戲「廢柴探長：不准搶走我的罐罐！」，希望讓民眾透過遊戲「先被騙一次」，進而學會辨識詐騙手法，提升防詐意識。

遊戲中，玩家化身「鏟屎官」，在原創角色「廢柴探長」引導下挑戰三大關卡，包括「真偽透視鏡」學習辨識假網站、假帳號；「逆轉對話局」拆解詐騙集團話術；以及「反擊吧！鏟屎官」練習拒絕情緒勒索，透過沉浸式互動體驗，加深民眾對詐騙情境的印象。

警方表示，該遊戲自智慧城市展首度亮相後便受到熱烈回響，嘉義市長黃敏惠也曾親自體驗支持，之後陸續走入校園、社區長照據點、金融機構、在地商家及廟宇、教會等場域推廣，並搭配「警察大白熊」宣導品，常見孩子闖關、家長及長輩一同參與，讓防詐教育從家庭延伸至社區。

市警察局長陳明志表示，這項榮耀屬於每一名在打擊犯罪本業之外，仍持續投入創新宣導的警察同仁，也感謝市府團隊及跨機關、民間夥伴共同合作，未來將持續把防詐知識融入市民生活，提升全民識詐能力，共同打造更安全、更具韌性的嘉義市。

嘉市警翻轉防詐宣導，AR互動遊戲勇奪國際首獎。局長陳明志（右二）等人代表領獎。圖／嘉義市警局提供

嘉市警防詐遊戲爆紅，真實詐騙變闖關勇奪首獎。圖／嘉義市警局提供