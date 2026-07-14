錢轉自己戶頭也出事！網拍賣家踩陷阱 網銀帳密被詐團看光

一位民眾將舊釣具放到臉書社團兜售，沒想到誤入詐騙陷阱。 示意圖／ingimage

內政部警政署「165打詐儀表板」公布一起賣家遭詐的案例。一名平時喜歡釣魚蝦打發時間的民眾，將手邊狀況良好的舊釣具放到臉書社團兜售，文章才剛貼出，立刻收到買家私訊。雙方談妥商品狀況與交易金額後，對方傳來一個聲稱是某貨運公司的網站連結，要求賣家點入填寫寄件資料，宣稱後續會有人登門取件。當賣家在網站最後一步點選「列印單據」後，跳出的提示框卻要求加入LINE客服以完成託運開通程序，正式踏入陷阱。

賣家進入LINE對話後，貨運線上客服謊稱必須簽署貨物託運與銀行授權等相關合約才能順利寄件，隨即將賣家轉介給另一位假冒的銀行專員。該專員以協助完成帳戶驗證為由，要求賣家開啟視訊分享畫面，以便依步驟指導網路銀行的各項操作。在視訊過程中，專員指示賣家操作網銀，將資金從名下的A銀行匯款到B銀行，再轉到C銀行。賣家當時認為資金只是在自己名下的戶頭轉來轉去，並未多想，便毫無防備地直接依照指示輸入驗證碼進行操作。

完成這一連串程序後，對方隨即結束聯繫，原以為這只是單純金流驗證程序的賣家，沒多久就連續收到網銀APP跳出的「帳戶金額轉出」訊息通知，才驚覺大意了。原來在開啟視訊分享畫面的過程中，賣家輸入的所有帳號、密碼以及關鍵的OTP驗證碼，早就全被螢幕另一端的詐騙集團看光光。名下的網路銀行帳戶在毫無防護的情況下，所有資金瞬間被洗劫一空。

根據165反詐騙話術解析，此為典型的假買家詐騙手法。詐騙集團隨機在網路平台表明購買意願，上鉤後便提供仿冒物流網站連結，誘騙賣家填寫資料並離開原本交易平台；隨後由假客服謊稱首次使用須完成開通或驗證，再轉介假銀行專員以「協助驗證」為由要求視訊分享，趁機側錄被害人操作網銀時輸入的帳密與OTP驗證碼；一旦取得關鍵驗證資訊，詐團便會在第一時間操作網路銀行，將被害人帳戶內的金流迅速轉入指定的詐騙帳戶中。

防詐小撇步