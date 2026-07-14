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家庭主婦臨櫃領150萬稱買新車 向誰買、車款均答不出險陷詐騙

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

56歲李姓女子疑似在網路看到「保證獲利」、「穩賺不賠」」的詐騙投資文章，昨天上午10時許走進台南市中西區民生路1段的銀行，就要臨櫃提領150萬元現金；行員關懷提問，李女回覆款項是要用來更換新車，直到警員趕到耐心解說，才如夢初醒，驚覺已落入詐團圈套。

李姓女子是家庭主婦，小有積蓄，昨天她到銀行要提領150萬元稱是要買車，行員接續詢問要買那款車、找那家業者、是否已有簽約，李女都無法回答；行員擔心她遭到詐騙，通報轄區第二警分局民權派出所，警員盧永耀、林宖潤獲報迅速趕往。

經員警詢問，李女仍堅稱要買車，員警詢問要到何處購買、有無訂單、電話，李女都無法回答；員警提醒，是要保護李女的財產安全，不要落入不法分子手中，現在詐騙歹徒很多，如果貿然將錢交出去，可能就再也拿不回來，若有廠商地址、電話，警方可幫忙查證。

李女提不出要買車證明，且態度抗拒，也不願提供手機讓警方查看通訊軟體對話內容；員警再從網路交友、親人借款、投資獲利等方向詢問，發現李女聽到假投資案例時神情有異，研判是落入假投資詐騙套路，並配合歹徒面對行員、警方提問，以買車、買房等合理交易藉口來規避防詐問話。

員警以近期實際攔阻的詐騙案例與手法內容，與李女分享，李女檢視相關案例與歹徒對話內容後，驚覺自己可能也遭騙；雖然她仍不願說明投資的標的與投資內容，也不願提供手機給員警觀看，但表示已打消提款念頭。

分局長施衣峯提醒，近期有許多詐騙套路是誘騙被害人至銀行臨櫃提領大額現鈔，並刻意教導民眾以「買車、裝潢」等理由欺瞞行員以規避審查；民眾進行大筆資金交易時，務必遵循合法管道，若遇到對方要求隱瞞資金去向、或對交易細節交代不清的狀況，就是最明顯的詐騙警訊。

56歲李姓女子昨天上午10時許走進台南市中西區民生路1段的銀行，就要臨櫃提領150萬元現金，警員趕到耐心解說，才如夢初醒，驚覺已落入詐團圈套。圖／民眾提供
56歲李姓女子昨天上午10時許走進台南市中西區民生路1段的銀行，就要臨櫃提領150萬元現金，警員趕到耐心解說，才如夢初醒，驚覺已落入詐團圈套。圖／民眾提供

詐騙 買車

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