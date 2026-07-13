詐欺判太輕遭詬病！港車手4天狂領百萬贓款 台中地院判6年8月

香港李姓男子加入詐團集團來台當車手，短短4天內流竄在海線銀行ATM密集提領共100萬3000元，李落網全部坦承；台中地院直言，我國對詐欺量刑過輕長期為人詬病，無法達成嚇阻，李男行為應嚴懲，依18個加重詐欺罪判他6年8月徒刑，可上訴，該罪法定刑處1年以上7年以下徒刑。

檢警調查，李男2025年12月8日加入詐團擔任車手，該團上游在社群Threads刊登色情廣告、投資、手機買賣、扭蛋抽獎等方式對網友行騙，釀18人上當依指示匯款2萬元到15萬元不等到指定帳戶。

李並依詐團指示來台，同年12月8日至11日間，短短4天內密集在台中市各地ATM提領贓款，再將不法所得放在指定處所、轉交身分不詳成員，以此製造金流斷點，警方12日在烏日區一間銀行逮人。

台中地院審理時，李男坦承不諱，與被害人證詞相符，並有對話、提款金流紀錄可佐，統計他一共提領贓款100萬3000元。

中院也審酌，現今詐騙集團層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄化為烏有的新聞，李明知來台是為收取詐騙款項，仍為貪圖報酬而心存僥倖，自香港來台當提款車手，應予嚴懲。

中院更直言，我國詐騙集團橫行「司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人所詬病」，從事詐欺成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，造成我國人民巨大財產上損失，警政、司法機關疲於奔命，將排擠詐欺以外犯罪的偵查與人民權益保障。

中院指出，甚至明知來台當詐騙車手，仍願意承擔遭司法調查的風險、賺取報酬，顯然我國司法現行實務對於詐欺犯罪的量刑，並無法達到嚇阻犯罪作用「此趨勢實非妥適」，不宜從最低度法定刑作為量刑基準。

中院並考量李男偵、審中自白，無證據證明有犯罪所得，自無須自動繳交，依法減刑，但他至今沒和任何被害人和解、賠償，依18個3人以上共同詐欺取財罪各判他1年3月1年7月不等，18罪應執行6年8月徒刑。