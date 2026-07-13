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未謀面老公教唆取款講手機露餡 高雄運匠救了被害人領不到獎金理由曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓女子落愛情詐騙圈套，被未謀面老公教唆幫投資客取款，7日下午搭計程車至高市某超商面交，洪姓司機懷疑她是車手報警；警方在超商查獲林女發現她誤信詐團，救了捧10萬元前來面交的蘇姓女子，洪雖助警方逮車手，但因僅口頭報案無法領1萬獎金

鳳山警分局鳳崗派出所7日下午接獲洪姓計程車司機（37歲）報案，指載送一名女子至青年路二段某超商下車，因女子在車上頻講手機，確認要取款對象及金額，懷疑對方「怪怪的」可能是詐騙集團車手。

警方趕赴超商查訪，找到林姓女子（46歲）在超商正等待下一步面交指令，警方告知來意後，經林女同意檢視手機內容，發現單身的林女6月時落入愛情詐騙陷阱，因「未謀面的老公」林姓男子稱從事投資工作，要求她幫忙取款顧客投資股票的資金。

家住屏東的林女稱不知是當車手取款，當天原本在屏東與另一名女子面交，但對方放棄，後「老公」要求她在下午3時從屏東搭小黃到鳳山超商等候指示。

警方告知林女已被詐團利用，林得知真相後，擔心仍有民眾受害，遂配合警方行動。當晚6時許，林女依詐團指示前往文化西路一處生鮮超市與被害人蘇姓女子（54歲）面交，警方見雙方接觸後上前攔查。

蘇女見警方著實嚇了一跳，稱網友張姓男子以投資虛擬貨幣為由，誘騙她投資10萬元，讓她信以為真，所幸警方成功攔阻，保住她10萬元積蓄；誤當車手的林女則被依詐欺未遂罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦。

機警的洪姓運匠雖助警方逮林姓女車手，間接保住被害人蘇女10萬元，但因當時僅口頭報案，警方指，不符領取協助逮車手可領10萬元獎金的要件。

林姓女子被未謀面老公教唆幫投資客取款，7日下午搭計程車至高市某超商面交，洪姓司機懷疑她是車手，待下車後，到警所報警。記者石秀華／翻攝
林姓女子被未謀面老公教唆幫投資客取款，7日下午搭計程車至高市某超商面交，洪姓司機懷疑她是車手，待下車後，到警所報警。記者石秀華／翻攝

林姓女子被未謀面老公教唆幫投資客取款，7日下午搭計程車至高市某超商面交，運匠懷疑她是車手報警；警方查出林遇愛情詐騙，將計就計，在蘇姓婦人面交10萬元時出面阻止。記者石秀華／翻攝
林姓女子被未謀面老公教唆幫投資客取款，7日下午搭計程車至高市某超商面交，運匠懷疑她是車手報警；警方查出林遇愛情詐騙，將計就計，在蘇姓婦人面交10萬元時出面阻止。記者石秀華／翻攝

林姓女子被未謀面老公教唆幫投資客取款，7日下午搭計程車至高市某超商面交，運匠懷疑她是車手報警；警方到超商查知林遇愛情詐騙。記者石秀華／翻攝
林姓女子被未謀面老公教唆幫投資客取款，7日下午搭計程車至高市某超商面交，運匠懷疑她是車手報警；警方到超商查知林遇愛情詐騙。記者石秀華／翻攝

高雄 派出所 詐騙集團 計程車 獎金

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